新作メニューが登場するたび話題になる米国発のコーヒーショップ「スターバックスコーヒー(以下スタバ)」。コーヒーやラテ、フラペチーノはもちろん、ドリンクと相性抜群のフードメニューも充実しています。

そんなスタバの豊富なメニューには男性はもちろん、女性のファンも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、マイナビニュース会員の女性501人を対象に「好きなスタバのメニュー」についてアンケートを実施。その結果をランキングでご紹介します(※商品に関する掲載情報は2023年5月時点のものです)。

女性に聞いた! スタバ人気メニューランキング

1位 スターバックス ラテ (16.5%)

2位 ドリップ コーヒー (12.7%)

3位 キャラメル マキアート (7.2%)

4位 キャラメル フラペチーノ (6.7%)

5位 ソイ ラテ (5.0%)

5位 抹茶 クリーム フラペチーノ (5.0%)

7位 カフェ ミスト (4.5%)

8位 カフェ モカ (4.0%)

9位 カプチーノ (2.5%)

9位 The メロン of メロン フラペチーノ (2.5%)

9位 スターバックス ストロベリー フラペチーノ (2.5%)

9位 コーヒー フラペチーノ (2.5%)

9位 ダーク モカ チップ フラペチーノ (2.5%)

14位 チャイ ティー ラテ (2.0%)

14位 抹茶 ティー ラテ (2.0%)

16位 ココア (1.7%)

17位 ホワイト モカ (1.5%)

17位 エスプレッソ アフォガート フラペチーノ (1.5%)

17位 ほうじ茶 ティー ラテ (1.5%)

20位 コールドブリュー コーヒー (1.2%)

20位 バニラ クリーム フラペチーノ (1.2%)

22位 アーモンドミルク ラテ (1.0%)

23位 コーヒー プレス (0.7%)

23位 スイート ミルクコーヒー (0.7%)

23位 エスプレッソ (0.7%)

23位 アール グレイ ブーケ ティー ラテ (0.7%)

23位 ゆず シトラス & ティー (0.7%)

23位 アール グレイ ティー ラテ (0.7%)

23位 キャラメル クリーム (0.7%)

30位 オーツミルク ラテ (0.5%)

30位 トリプルエスプレッソ ラテ (0.5%)

32位 カフェ アメリカーノ (0.2%)

32位 イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ (0.2%)

32位 アイスティー(ブラック) (0.2%)

32位 アイスティー(パッション) (0.2%)

32位 イングリッシュ ブレックファスト (0.2%)

32位 アール グレイ (0.2%)

32位 ゼンクラウド ウーロン (0.2%)

39位 ムース フォーム ラテ (0.0%)

39位 スターバックス ブロンド ラテ with オーツミルク (0.0%)

39位 ハニー ウーロン ティー ラテ (0.0%)

39位 カモミール ティー ラテ (0.0%)

39位 ゼンクラウド ウーロン ティー ラテ (0.0%)

39位 カモミール (0.0%)

39位 ユースベリー (0.0%)

39位 ほうじ茶 (0.0%)

39位 ミルク (0.0%)

ここからは、上位15位までにランクインしたスタバのメニューについて、マイナビニュース会員から寄せられたコメントをご紹介していきます。

1位 スターバックス ラテ (16.5%)

1位 スターバックス ラテ

・「ほどよい甘さが好きです」(52歳女性)

・「いつどんな季節に飲んでも美味しい」(38歳女性)

・「ラテが好きで、中でもスタバのラテは一番美味しい。病みつきになりました」(49歳女性)

・「やさしいミルクの味わいが心に染みて幸せな気持ちになるから!」(48歳女性)

・「少しほろ苦いコーヒーの味わいにミルクのやさしい甘さが好み」(34歳女性)

・「コーヒーショップのラテの中で一番美味しくて好きです」(49歳女性)

・「味わいに高級感があって、リッチな気分になれる」(53歳女性)

・「商品名に店の名前がついているから看板商品的なイメージがある」(46歳女性)

・「クリーミーなのにコーヒーの味わいがしっかりしていて美味しい」(60歳女性)

・「コーヒーとミルクのバランスが良い」(47歳女性)

・「甘すぎずスッキリしていて美味しいから」(48歳女性)



2位 ドリップ コーヒー (12.7%)

2位 ドリップ コーヒー

・「スタバはメニューが豊富にあり、もの珍しさからあれこれ飲んだが、最終的にはドリップコーヒーに落ち着く」(63歳女性)

・「渋みや酸味のバランスがちょうどよくコクもある」(57歳女性)

・「甘いフレーバーのメニューより、シンプルなコーヒーが好きだから」(49歳女性)

・「ブラックコーヒー好きで、スタバではほぼブラックかそれのデカフェを飲んでます」(41歳女性)

・「ノーマルなコーヒーが好きだから」(58歳女性)

・「シンプルな味で一番飲みやすいので」(35歳女性)

・「他店のコーヒーと違い美味しいから」(49歳女性)

・「いろいろな豆の種類のコーヒーが飲めるから」(49歳女性)

・「スッキリしていて美味しいから」(60歳女性)

・「香り高くて値段以上に美味しいです」(48歳女性)



3位 キャラメル マキアート (7.2%)

3位 キャラメル マキアート

・「『今日もお疲れ様! 自分!』という気持ちで、リフレッシュできる」(56歳女性)

・「甘さとクリーム感がちょうどいい感じがする」(55歳女性)

・「キャラメルの甘さに懐かしさがあり、ほっとするから。スタバはご褒美感覚で利用するので、家では味わえないものを選びがち」(50歳女性)

・「甘さがちょうどよくて美味しいから」(19歳女性)

・「ほろ苦さがあり甘すぎないところがいい」(40歳女性)

・「家では飲めないカフェの味なので。あとキャラメルも好き!」(49歳女性)

・「甘いものが飲みたいときによく飲んでいます」(35歳女性)



4位 キャラメル フラペチーノ (6.7%)

・「キャラメルが濃厚で美味しい。甘さもちょうどいい」(39歳女性)

・「甘くて美味しいから、デザート代わりになる」(34歳女性)

・「甘さとほろ苦さがちょうどよくて美味しい」(27歳女性)

・「ホイップを多めにしてもらうと、まるでパフェを食べている感じ。キャラメルのいい香りがして美味しい」(60歳女性)

・「美味だから何度もリピートしている」(31歳女性)

・「贅沢なデザートを食べているみたいで美味しい」(37歳女性)



5位 ソイ ラテ (5.0%)

・「糖質が少なく、安心して飲めるから」(26歳女性)

・「豆乳が好きであっさりした味わいも好み」(33歳女性)

・「飲み飽きないですね。やさしい豆乳の味わいが美味しいです」(39歳女性)

・「ほんのり豆乳の甘さを感じられるので、砂糖を入れなくても十分に甘く美味しい」(43歳女性)

・「体にもやさしい感じがするし ソフトな口当たりも私の好みです」(61歳女性)

・「低カロリーで健康的だから」(42歳女性)



5位 抹茶 クリーム フラペチーノ (5.0%)

5位 抹茶 クリーム フラペチーノ

・「抹茶を濃いめにカスタマイズして飲むとさらに美味しい」(60歳女性)

・「美味しい。スイーツ感覚で飲める」(37歳女性)

・「いつもはちみつをかけて飲みます」(35歳女性)

・「抹茶のほろ苦さとホイップクリームの甘さがよく合っていて美味しい」(33歳女性)

・「抹茶とミルクの割合がちょうどいい。ホイップクリームがあっても後味がすっきりしてるのも好き」(46歳女性)

・「抹茶が好き。いつもホイップ増しで飲んでます」(36歳女性)



7位 カフェ ミスト (4.5%)

・「味が好き。価格も比較的安いので」(29歳女性)

・「コーヒーが強く感じられる」(31歳女性)

・「どんな気分の時でも落ち着ける、私の定番のドリンクだから」(39歳女性)

・「コーヒー感が強くて美味しい。気分転換になる」(41歳女性)

・「カロリーが低く、美味しいから」(37歳女性)



8位 カフェ モカ (4.0%)

・「チョコっぽくて美味しいから」(45歳女性)

・「ちゃんとコーヒーのコクや苦みがあって好きです」(54歳女性)

・「日によってソイミルクに変更したりクリーム多めにしたりと気分でアレンジできるのもいい」(61歳女性)

・「適度な甘さなので味がしつこくなく飲みやすい」(41歳女性)

・「チョコ味が好きだから」(48歳女性)



9位 カプチーノ (2.5%)

・「コクがあって、ミルク感もしっかりしていて美味しかった」(50歳女性)

・「マイルドな味わいの中にコーヒー自体の味も楽しめるので」(64歳女性)

・「シンプルなメニューの方が好きです」(50歳女性)



9位 The メロン of メロン フラペチーノ (2.5%)

9位 The メロン of メロン フラペチーノ

・「果肉感が強くて満足感が高かったから」(24歳女性)

・「メロンの味わいがしっかり感じられるから」(32歳女性)

・「スイーツのように美味しくて、最初から最後までメロンを堪能できる」(33歳女性)



9位 スターバックス ストロベリー フラペチーノ (2.5%)

・「美味しい。華やかな見た目で可愛らしいところもいい」(59歳女性)

・「ストロベリーの香りが良く味わいも濃厚で飲みごたえがある」(59歳女性)

・「甘酸っぱいストロベリーソースとミルクの味わいが好き。見た目も華やかでいろいろ楽しめるから」(55歳女性)



9位 コーヒー フラペチーノ (2.5%)

・「シンプルに美味しいので大好きです」(27歳女性)

・「コーヒーの味が本格的で好きだから」(44歳女性)

・「フラペチーノのシャーベット感とコーヒーのコラボが美味しい」(62歳女性)

・「甘すぎず、飽きがこない」(36歳女性)



9位 ダーク モカ チップ フラペチーノ (2.5%)

・「チョコチップのつぶ感が感じられて美味しい」(38歳女性)

・「スイーツ感覚で飲んでます。おなかにたまらないのもいい」(53歳女性)

・「チョコの甘さとフラペチーノの冷たさがたまらなく美味しい」(36歳女性)



14位 チャイ ティー ラテ (2.0%)

14位 チャイ ティー ラテ

・「寒い日に温かいチャイティーラテを飲んで、すごく美味しかった。少し甘すぎる気もするので、次は甘さ控えにするカスタマイズに挑戦したい」(21歳女性)

・「好みの甘さにスパイスの風味も感じられ、他店とは違う味わいを楽しめるから」(44歳女性)

・「スパイス感があり甘さもちょうどいいので、さっぱり飲めます。いくら飲んでも飽きない」(46歳女性)



14位 抹茶 ティー ラテ (2.0%)

・「抹茶の味わいが好きなので」(34歳女性)

・「いつも飲むくらい抹茶が好きだから。ホイップを追加して飲むのも好き」(36歳女性)



あなたが好きなスタバのメニューは?

今回は、「女性が好きなスタバのメニュー」をランキングでご紹介しました。

見事1位に輝いたのは、「スターバックス ラテ」。どのコーヒーショップにもある定番メニューですが、中でもスタバのラテは「コーヒーのほろ苦さ」と「ミルクのやさしい甘み」が感じられて美味しいといったコメントが目立ちました。

1位に続き、2位にも「ドリップ コーヒー」と定番メニューがランクイン。スタバでしか飲めない甘い系のドリンクが人気と思いきや、幅広い層に好まれているカフェ定番のメニューをよく頼む人が多いようです。

続いて、3位「キャラメル マキアート」、4位「キャラメル フラペチーノ」とキャラメル系ドリンクが上位入りを果たしました。

あなたがスタバでよく頼むお気に入りのメニューは何位にランクインしていましたか?

調査時期: 2023年5月21日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 女性 501人

調査方法: インターネットログイン式アンケート