サンエックスは、森永製菓が、「森永ミルクキャラメル」の発売110周年を記念し、今年で20周年を迎える人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションした特別企画「110年、時代を超えて、ごゆるりを 森永ミルクキャラメル」を、5月22日より開始した。

コラボ企画のテーマは、「時間旅行」。 発売以来110年間、いつでも変わらずに“やさしい味わいの一粒”を届けてきた「森永ミルクキャラメル」の大正から令和までの長い歴史を、“ごゆるり”が大好きな「リラックマ」とともに、ゆったりくつろぎながら振り返る。

5月22日11:00~7月31日23:59の期間、対象商品を購入のうえ、キャンペーンにご応募いただいた方の中から、抽選で合計1,100名様に、レトロな雰囲気が可愛い「森永ミルクキャラメル」×「リラックマ」の限定コラボグッズをプレゼント。

5月28日に行われる東京交通会館(有楽町)のミルクキャラメルサンプリングイベントでは、レトロなキッチンカーを設置した会場で、「森永ミルクキャラメル」12粒入りをプレゼント。当日は、「リラックマ」とのグリーティングを楽しめる時間も用意されているという。

さらに、「東京駅一番街」内の店舗、「森永のおかしなおかし屋さん」と「リラックマストア東京駅店」のコラボ企画では、対象条件を満たした方に、先着順で「リラックマ」オリジナルグッズをプレゼントする。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.