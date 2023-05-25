2023年の春も、人気アニメの続編や人気漫画の初アニメ化作品、制作会社のオリジナルアニメなど数多くのアニメ作品の放送がスタートしています。そこで今回、マイナビニュースでは2023年春から放送がはじまったアニメ作品の人気投票を実施します。あなたが1番おもしろいと思うアニメ作品をぜひ教えてくださいね。

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