MediProductはこのほど、目もと専用クレンジング料「アイシャンプー リフレッシュ ミニボトル60mL」を、数量限定で公式オンラインショップにて発売した。価格は1,650円。

「アイシャンプー リフレッシュ ミニボトル60mL」

同商品は、眼科医の坪田一男氏(慶應義塾大学名誉教授)と共同開発したジェル状の目もと専用洗浄料。朝晩に2回、まつ毛の根もとの汚れを落とすようにやさしくマッサージし、洗い流して使用する。

まつ毛の根もとの汚れを落とすようにやさしくマッサージ

同社は、「目が新型コロナウイルスの大きな感染経路になっているかも知れない」という気付きから、目もとをアイシャンプーで洗い清潔にすることが、目の感染症も防ぐことにつながると考え、それを提唱し続けてきた。

実際、2020年に『JAMA Ophtahmology』という眼科領域の医学雑誌で紹介された論文(Weibiao Zeng et a l., Association of Daily Wear of Eyeglasses With Susceptibility to Coronavirus Disease 2019 Infection, JAMA Ophtahmology 2020)によると、入院している新型コロナウィルス感染患者276人のうち、メガネをかけている割合は5.8%で、一般的なメガネ人口の割合=31.5%より大幅に低かったという。

同社は、アフターマスクの新習慣として、手洗い、うがいに同商品を加えてもらい、安心して外出を楽しんでほしいとしている。