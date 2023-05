22日に5人での活動を終え、デビュー5周年を迎えた23日から高橋海人、永瀬廉の2人体制で再始動したKing & Prince。6月21日に13枚目のシングル「なにもの」を発売することが決定し、新ビジュアルが公開された。

King & Prince(左から高橋海人、永瀬廉)

同曲は、高橋海人が主演を務める日本テレビ系ドラマ『だが、情熱はある』(毎週日曜22:30~)の主題歌に決定。現在放送中のドラマでは、同じくW主演を務める森本慎太郎が所属するSixTONESの「こっから」が主題歌としてオンエアされているが、28日放送回より「なにもの」もW主題歌としてオンエアされる予定だ。

カップリングには「Magic of Love」、「Kiss & Kill」、「アシタノカタチ」、「名もなきエキストラ」、そして高橋が作詞・作曲を担当した「話をしようよ」など新曲5曲がそれぞれの形態に収録される。

また、特典映像として、初回限定盤Aには「なにもの」ミュージックビデオに加え、Lip Sync ver.やMusic Video Shooting Behind the sceneが、初回限定盤BにはMaking of Single「なにもの」Jackets & Danceと「様々なゲームに挑戦! チームワークチャレンジ」を収録。Dear Tiara盤は、「King & Princeのサウナで身も心もさらけ出せ! 本音トーク」といったファンクラブ盤ならではの特典映像が収められる。

さらに、7月2日には東京・有明アリーナでKing & Prince初のファンミーティング「King & Princeとうちあわせ」の開催も決定。同イベントは「なにもの」Dear Tiara盤の購入者のみが申し込み可能となっている。