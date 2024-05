眉毛を“全剃り”したいけど、校則が…リスナーからのメッセージに、新しい学校のリーダーズSUZUKA「わし、眉毛ないやんか」学生時代を振り返る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月の5週目から期間限定で、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の“授業”「新しい学校のリーダーズLOCKS!」をオンエア。今月の授業は、4月29日(月・祝)~5月2日(木)までの4日間開講します。5月1日(水)の放送では、生徒(リスナー)が学校に関することで“壊したい(デストロイ)”したいことを紹介しました。私の学校には校則で眉毛検査があります。眉毛検査を壊して、SUZUKA先生みたいに眉毛“全剃り”したい!(12歳)RIN:眉毛全剃りしていたら、眉毛検査で先生どんな顔するんだろうね。「眉毛検査したいんだが……どこだ? どこだぁ!」ってなるかも。SUZUKA:わし、それ経験してるんやけど。眉毛ないやんか。目を見るんじゃなくて、眉毛を見ながら「え? 最近、えっ? ちょ、どうした? 何があった?」って。KANON:ちょっと上見て言われんのね。MIZYU:なるほど、目が合わなくなるってことですね。KANON:これはちょっとどうしようかね。MIZYU:どうやってデストロイしようか?SUZUKA:眉毛検査あるから、剃ることできひんねやろ?RIN:うんうん、できないってことだよね。SUZUKA:でも、剃って眉毛ないのを経験してみたいってことでしょ。うん、じゃあノリを塗って、その上にファンデーション塗ったら、ドラァグクイーン様たちみたいになれるよ!全員:学校デストロイ!KANON:デストロイできてんのかな(笑)? わかんないけど良いか!番組では他にも、ヨーロッパ&アジア13ヵ所を巡るワールドツアーや、初のファンクラブツアーなどについて語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/