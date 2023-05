東映アニメーションは、フランスをはじめとする欧州市場のさらなる開拓に向け、フランスのアニメーションスタジオと、新作アニメーション『Le College Noir (原題)』の共同製作を決定した。

共同製作のパートナーは、フランスのアニメーションスタジオ「スタジオ・ラ・カシェット」と、日本のアニメも多く手掛ける配信大手の「ADN」。制作のラ・カシェットは、カートゥーンネットワークで放送され、エミー賞を獲得した『PRIMAL』をはじめ、ディズニープラスにて5月から配信されている『スター・ウォーズ:ビジョンズ シーズン2』の一篇も手掛ける、気鋭の2Dアニメーションスタジオとなっている。

本作は、フランスのマンガであるバンド・デシネが原作。深い深い森が続くフランス中央の山間部を舞台に、5人の少年少女が、行方不明となった友人の謎に挑む冒険譚で、原作者であるユリス・マラサーニュ自身が脚本と監督を務める。

すでにフランスでのリリースが決定しており、ADNが2023年秋からの配信を予定。東映アニメーションは、本作の共同製作に際し、一部の権利を除き、映像販売と商品化の権利を取得しており、欧州から世界へ向けたコンテンツ展開を推し進めるという。

(C) 2023 Studio La Cachette-ADN-Toei Animation Co., Ltd.