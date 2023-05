ハーバー研究所は7月20日より、「スクワラン」をセットにした「スマイルフレンズ スクワランセット」(7,700円)をオンラインショップおよび全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。

同商品は、創業40周年を祝して限定発売する"Disney100"をテーマとしたデザインによる、純度99.9%まで高精製したスクワラン100%の美容オイル「スクワラン」の5個入りセット。

ディズニーキャラクター(ミッキーマウスやミニーマウス、くまのプーさん)とピクサーキャラクター(マイク・ワゾウスキ、サリー)による5種類のボトルデザインとなっている。

ミッキーマウス

ミニーマウス

くまのプーさん

サリー

さらに、プレゼントやアクセサリーボックスとして再利用もできるマルチカラーのデザインが目を引くカラフルな特製ボックスも付いている。

スリーブケースカバー

(C)Disney

(C)Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.