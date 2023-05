WOWOWは、5月に結成10周年を迎えたsumikaの10周年記念ワンマンライブとドキュメンタリーを2カ月連続で放送・配信する。

sumika

昨年9月から今年2月まで全国20カ所26公演のツアー『sumika Live Tour 2022-2023「Ten to Ten」』を展開した彼ら。結成の地・神奈川では5月14日、自身初のスタジアム公演となる10周年記念ライブ『sumika 10th Anniversary Live「Ten to Ten to 10」』を横浜スタジアムで行い、次なる10年にむけて新たな一歩を踏み出した。

『sumika 10th Anniversary Live 「Ten to Ten to 10」』はWOWOWライブおよびWOWOWオンデマンドにて6月29日(20:00~)独占放送・配信。そのツアーとワンマンライブに密着し、彼らの舞台裏に迫ったドキュメンタリー番組『Documentary of sumika 2022-2023 ~Starting Over~』は7月23日に放送・配信。