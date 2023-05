アニメの劇伴にスポットを当てた音楽フェス「東京伴祭 - TOKYO SOUNDTRACK FESTIVAL- 2023」が、去る4月29日に東京・国立代々木競技場第二体育館で開催された。

2022年に“世界初の劇伴音楽フェスティバル”として京都・上賀茂神社で行われた「京伴祭 -KYOTO SOUND TRACK FESTIVAL-」の東京版となる今回のフェス。「京伴祭」にも出演した「NARUTO-ナルト- 疾風伝」「FAIRY TAIL」の高梨康治、「ハイキュー!!」「僕のヒーローアカデミア」の林ゆうき、「SPY×FAMILY」「ワンパンマン」の宮崎誠のほか、新たに「約束のネバーランド」のサウンドトラックを手がけた小畑貴裕が加わり、それぞれの劇伴に合わせたアニメ映像と、劇伴を手がけた作曲家自らによるバンド、オーケストラの生演奏が融合したステージが繰り広げられた。

トップバッターを飾ったのは宮崎。序盤からワンパンマン、ジェノス、シルバーファングらによる戦闘シーンとともに、「正義執行 第二激」「Genos fights」「Never end」といった、激しいギターフレーズの楽曲を畳みかけていく。「SPY×FAMILY」のターンでは、ロイドがアーニャを助け出すシーンや、ロイドの過去回の映像を交えた「Looks like a nice family」、フォージャー家、そして自分の家族への思いをテーマに書いたという「teacups」、手榴弾のピンを指輪の代わりにはめる、ロイドとヨルのプロポーズシーンを使った「Strange Marriage」のライブ編集バージョンなどを披露し、観客を「SPY×FAMILY」の世界観に一気に惹きこむ。ラストには、宮崎と同じ音楽クリエイティブユニット・(K)NoW_NAMEのメンバー・NIKIIEが登場。アーニャの忘れ物を届けるため、ヨルが街中を駆け巡るシーンで流れる「Breeze」をムーディに歌い上げ、観客を魅了した。

続く高梨は観客を煽りながら、「FAIRY TAIL」より「ドラゴンフォース」「3人のドラゴンスレイヤー」をパワフルに演奏。「エルザ推しなので、エルザ2連発で行こうと思います」と言うと、エルザの印象的なシーンとともに「最後の魔法」「エルザのテーマ」が鳴り響き、聴く人の目と耳を惹きつける。「FAILY TAIL メインテーマ 2014」では、ナツたちの劇中の名シーンが効果的に用いられた。ここで「東京ミュウミュウ にゅ~♡」より、桃宮いちご/ミュウイチゴ役の天麻ゆうきが“バトコス”姿でステージに登場。自身も参加している変身シーンの楽曲「地球の未来にご奉仕するにゃん♡」のコーラスパートをかわいらしくも力強く歌唱し、会場を沸かせた。「NARUTO-ナルト- 疾風伝」のターンでは、和太鼓、三味線奏者が参加し、よりダイナミックな演奏が展開され、観客を釘付けにする。「NARUTO Main Theme'16」では高梨がステージを降り、アリーナ席を一周しながらパフォーマンスする場面も。最後の「形勢逆転」では、ナルトとカカシにフィーチャーした映像が映し出され、観る者をエモーショナルな気持ちへと導いた。

ステージ中央にキーボードが設置されたのち、小畑が登壇。アニメの劇伴デビュー作で思い入れが強いという「約束のネバーランド」より「The Promised Neverland Main Theme2」を、孤児院・グレイス=フィールドハウスでのエマたちの幸せだった日々や、その真実を知ってしまう場面を交えながら、ドラマチックに奏でる。「ジャズでとにかくやってくれ」との監督のオファーから制作されたという「ニンジャラ」の「Final Battle」では、会場が重厚なサウンドに包み込まれた。

トリの林は、まずフェスの成り立ちなどを観客に語りかけるように説明。作品概要や楽曲への思いを述べたのち、「君は放課後インソムニア」「紅の彗星&GUNDAM BUILD FIGHTERS」「シャーマンキング」「からくりサーカス」の4曲が連続で届けられた。「からくりサーカス」では、鳴海の物語にフォーカスを当て、鳴海と勝の別れから2人の再会までを再構成した映像が映し出された。「ハイキュー!!」のメインテーマをよりアグレッシブにしたという「“上”」では、烏野高校と青葉城西、「空腹の伝染」では烏野高校と稲荷崎との熱戦のシーンが楽曲を彩った。「僕のヒーローアカデミア」からは、アニメ1期の映像に乗せて「You Say Run」「爆殺王!!」「三位一体」を披露。「三位一体」について林は「声優さんたちの演技と、僕らの音楽と、映像とが一体になったときにアニメの素晴らしさが生み出されると思っているので、3つの力がひとつになるという意味を込めて、最後にこの曲を持ってきました」と言葉を添えた。

アンコールは、雄英文化祭でヒーロー科1年A組がライブで披露した「Hero too」。同楽曲の作詞を手がけたあやぺたいがボーカルを務め、「僕のヒーローアカデミア」4期第86話「垂れ流せ!文化祭!」での該当シーンとともに元気いっぱいなパフォーマンスを見せた。

その後再び、高梨、宮崎ら出演者がステージ上に集結。宮崎は「終わりたくない、明日もやりたい。世界中でやりましょう」と意気込む。林も同意しながら「アニメの劇伴の力で、サウンドトラックのワールドツアーができたらいいなと、どんどんこうやって“劇伴アベンジャーズ”みたいになればいいなと思っております」とコメント。高梨は「この扉を開けた林ゆうきくんに盛大な拍手をお願いします」と林を称え、観客から温かな拍手が贈られる中、フェスは幕を閉じた。

「東京伴祭」セットリスト

宮崎誠

「ワンパンマン」

1. 正義執行 第二激

2. Metal Bat

3. Genos fights

4. Rapid speed

5. martial arts

6. Never end

7. Fubuki

「SPY×FAMILY」

8. WISE

9. STRIX

10. Looks like a nice family

11. teacups

12. Bondman

13. Strange Marriage -Live Edit-

14. Breeze

高梨康治

「FAIRY TAIL」

1. ドラゴンフォース

2. 3人のドラゴンスレイヤー

3. 最後の魔法

4. エルザのテーマ

5. FAILY TAIL メインテーマ 2014

「東京ミュウミュウ にゅ~♡」

6. 地球の未来にご奉仕するにゃん♡

「NARUTO-ナルト- 疾風伝」

7. 動天

8. 臨界

9. 昇竜

10. NARUTO Main Theme'16

11. 形勢逆転

小畑貴裕

「約束のネバーランド」

1. The Promised Neverland Main Theme2

「ニンジャラ」

2. Final Battle

林ゆうき

「君は放課後インソムニア」

1. 君は放課後インソムニア

「ガンダムビルドファイターズ」

2. 紅の彗星&GUNDAM BUILD FIGHTERS

「SHAMAN KING」

3. シャーマンキング

「からくりサーカス」

4. からくりサーカス

「バクテン!!」

5. Sparkle

「ハイキュー!!」

6. “上”

7. 歯車

8. 空腹の伝染

「僕のヒーローアカデミア」

9. You Say Run

10. 爆殺王!!

11. 三位一体

12. Hero too