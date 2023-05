速水螺旋人監修による小梅けいと「戦争は女の顔をしていない」4巻の発売を記念して、本日5月1日から7日までJR京浜東北線・根岸線の2編成で貸し切りの中吊り広告が展開されている。

「戦争は女の顔をしていない」の原作は、第二次世界大戦従軍女性たちを取材したジャーナリストのスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチによるインタビュー集。中吊り広告は、戦争の二面性を表すように黒と白のデザインが展開されている。黒のものには戦争の「生々しさ・恐怖・悲しみ」、白のものには戦争の中を生きた人々の「繋がり・愛情・儚さ」が感じられるコマや言葉が使用された。

(c)2023 Keito Koume Based on WAR'S UNWOMANLY FACE by Svetlana Alexievich (c)2013 by Svetlana Alexievich Japanese comic edition published by arrangement with Sevetlana Alexievich in care of Literary Agency Galina Dursthoff, Koln, Germany through Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo