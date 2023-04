フジテレビの動画配信サービス・FODでは、中国・台湾のBLドラマ3作品『正負之間~Plus & Minus』(台湾)、『盛勢 Advance Bravely』(中国)、『About Youth』(台湾)を、5月1日0時より独占見放題配信する。

『正負之間~Plus & Minus』(C)2022 Plus and Minus _ Partners All Rights Reserved.