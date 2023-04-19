文化放送キャリアパートナーズ就職情報研究所は、2024年卒業予定の学生を対象とした「2024入社希望者対象 就職活動[前半]就職ブランドランキング調査」の業界別順位を発表した。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査している。

  • 金融業界TOP10

2024年入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランド調査は、2024年春入社希望の「ブンナビ」会員(現大学4年生、現大学院2年生)を対象に、2022年10月1日～2023年3月15日まで、文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート、就職イベント会場での紙・アプリアンケート、就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケートにて調査した。

投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式で、有効回答数は24,362、総得票数は66,966票。なお、3年生・院1年生の4月～9月(夏インターン時期)を「早期」、10月～3月中旬(秋冬インターン・採用広報解禁時期)を「前半」、3月中旬～6月(説明会・選考期)を「後半」と位置づけている。

金融業界TOP10は、1位 日本生命保険、2位 大和証券グループ、3位 東京海上日動火災保険、4位 損害保険ジャパン、5位 SMBC日興証券、6位 第一生命保険、7位 みずほフィナンシャルグループ、8位 三井住友信託銀行、9位 ソニー生命保険、10位 三菱UFJ銀行。

  • マスコミ業界TOP10

マスコミ業界TOP10は、1位 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ、2位 ソニーミュージックグループ、3位 ジェイアール東日本企画、4位 集英社、5位 講談社、6位 読売新聞社、7位 KADOKAWA、8位 大広/大広WEDO、9位 JCOM、10位 ADKホールディングス。

  • 商社業界TOP10

商社業界TOP10は、1位 伊藤忠商事、2位 三菱商事、3位 丸紅、4位 三井物産、5位 住友商事、6位 阪和興業、7位 キヤノンマーケティングジャパン、8位 日本アクセス、9位 国分グループ、10位 豊田通商。

  • IT業界TOP10

IT業界TOP10は、1位 Sky、2位 NTTデータ、3位 日鉄ソリューションズ、4位 日立ソリューションズ、5位 東日本電信電話(NTT東日本)、6位 大塚商会、7位 パーソルプロセス＆テクノロジー、8位 NECネッツエスアイ、9位 富士ソフト、10位 楽天グループ。

  • 自動車・機械・電気機器業界TOP10

自動車・機械・電気機器業界TOP10は、1位 ソニー、2位 パナソニック グループ、3位 セイコーエプソン、4位 日立製作所、5位 富士通、6位 トヨタ自動車、7位 東京エレクトロングループ、8位 日本電気(NEC)、9位 三菱電機、10位 三菱重工業。

  • 食品業界TOP10

食品業界TOP10は、1位 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)、2位 味の素、3位 ロッテ、4位 キッコーマン、5位 カゴメ、6位 アサヒビール、7位 サントリーホールディングス、8位 アサヒ飲料、9位 雪印メグミルク、10位 マルハニチロ。

  • 旅客業界(航空・鉄道)TOP10

旅客業界(航空・鉄道)TOP10は、1位 東京地下鉄(東京メトロ)、2位 東日本旅客鉄道(JR東日本)、3位 東海旅客鉄道(JR東海)、4位 全日本空輸(ANA)、5位 日本航空(JAL)、6位 ANAエアポートサービス、7位 JALスカイ、8位 ANAウイングス、9位 東急、10位 成田国際空港。

  • 流通業界TOP10

流通業界TOP10は、1位 そごう・西武、2位 アトレ、3位 イオン、4位 ルミネ、5位 ニトリ、6位 日本生活協同組合連合会、7位 イトーヨーカ堂、8位 三越伊勢丹グループ、9位 コストコホールセールジャパン、10位 高島屋。

  • 建設・住宅業界TOP10

建設・住宅業界TOP10は、1位 住友林業、2位 鹿島建設、3位 大林組、4位 清水建設、5位 一条工務店、6位 積水ハウス、7位 奥村組、8位 五洋建設、9位 大成建設、10位 旭化成ホームズ。

  • 化学業界TOP10化学業界TOP10

化学業界TOP10は、1位 富士フイルムグループ、2位 花王、3位 住友化学、4位 旭化成グループ、5位 三菱ケミカル、6位 クラレ、7位 カネカ、8位 クラシエグループ、9位 アース製薬、10位 三井化学。

  • シンクタンク・調査・コンサルタント業界TOP10

シンクタンク・調査・コンサルタント業界TOP10は、1位 大和総研、2位 アビームコンサルティング、3位 アクセンチュア、4位 日本Ｍ＆Ａセンター、5位 野村総合研究所、6位 PwC Japan、7位 デロイトトーマツコンサルティング、8位 三菱総合研究所、9位 日本総合研究所、10位 マッキンゼー・アンド・カンパニー。

  • 不動産業界TOP10

不動産業界TOP10は、1位 三井不動産、2位 三菱地所、3位 NTT都市開発、4位 東急不動産、5位 都市再生機構(UR都市機構)、6位 サンケイビル、7位 住友不動産、8位 東京建物、9位 三井不動産リアルティ、10位 東急リバブル。

  • レストラン・フード業界TOP10

レストラン・フード業界TOP10は、1位 はま寿司、2位 ドトールコーヒー、3位 すかいらーく、4位 エームサービス、5位 サイゼリヤ、6位 スターバックスコーヒージャパン、7位 ゼンショーホールディングス、8位 ワタミグループ、9位 セブン＆アイ・フードシステムズ、10位 くら寿司。

  • ホテル・レジャー・旅行業界TOP10

ホテル・レジャー・旅行業界TOP10は、1位 ニュー・オータニ、2位 ミリアルリゾートホテルズ、3位 パレスホテル、4位 星野リゾート、5位 JCBグループ、6位 帝国ホテル、7位 ホテルオークラ、8位 日本旅行、9位 京王プラザホテル、10位 ANA X。

  • ゲームソフト・ゲーム・アミューズメント機器業界TOP10

ゲームソフト・ゲーム・アミューズメント機器業界TOP10は、1位 バンダイ、2位 バンダイナムコエンターテインメント、3位 任天堂、4位 タカラトミーグループ、5位 セガグループ、6位 コナミグループ、7位 カプコン、8位 スクウェア・エニックス、9位 コーエーテクモホールディングス、10位 タイトー。

  • 陸運・海運業界TOP10

陸運・海運業界TOP10は、1位 日本郵船、2位 商船三井、3位 国際自動車、4位 川崎汽船、5位 日本交通、6位 日本通運、7位 日立物流、8位 佐川急便、9位 エムケイグループ、10位 ヤマト運輸。

  • 金属製品・非鉄金属業界TOP5

金属製品・非鉄金属業界TOP5は、1位 住友金属鉱山、2位 JX金属、3位 YKKグループ、4位 住友電気工業、5位 三菱マテリアル。

  • 医療・福祉・医療機器業界TOP5

医療・福祉・医療機器業界TOP5は、1位 テルモ、2位 ジョンソン・エンド・ジョンソン、3位 戸田中央メディカルケアグループ、4位 国立病院機構、5位 新日本科学。