文化放送キャリアパートナーズ就職情報研究所は、2024年卒業予定の学生を対象とした「2024入社希望者対象 就職活動[前半]就職ブランドランキング調査」の業界別順位を発表した。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査している。

金融業界TOP10

2024年入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランド調査は、2024年春入社希望の「ブンナビ」会員(現大学4年生、現大学院2年生)を対象に、2022年10月1日～2023年3月15日まで、文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート、就職イベント会場での紙・アプリアンケート、就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケートにて調査した。

投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式で、有効回答数は24,362、総得票数は66,966票。なお、3年生・院1年生の4月～9月(夏インターン時期)を「早期」、10月～3月中旬(秋冬インターン・採用広報解禁時期)を「前半」、3月中旬～6月(説明会・選考期)を「後半」と位置づけている。

金融業界TOP10は、1位 日本生命保険、2位 大和証券グループ、3位 東京海上日動火災保険、4位 損害保険ジャパン、5位 SMBC日興証券、6位 第一生命保険、7位 みずほフィナンシャルグループ、8位 三井住友信託銀行、9位 ソニー生命保険、10位 三菱UFJ銀行。

マスコミ業界TOP10

マスコミ業界TOP10は、1位 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ、2位 ソニーミュージックグループ、3位 ジェイアール東日本企画、4位 集英社、5位 講談社、6位 読売新聞社、7位 KADOKAWA、8位 大広/大広WEDO、9位 JCOM、10位 ADKホールディングス。

商社業界TOP10

商社業界TOP10は、1位 伊藤忠商事、2位 三菱商事、3位 丸紅、4位 三井物産、5位 住友商事、6位 阪和興業、7位 キヤノンマーケティングジャパン、8位 日本アクセス、9位 国分グループ、10位 豊田通商。

IT業界TOP10

IT業界TOP10は、1位 Sky、2位 NTTデータ、3位 日鉄ソリューションズ、4位 日立ソリューションズ、5位 東日本電信電話(NTT東日本)、6位 大塚商会、7位 パーソルプロセス＆テクノロジー、8位 NECネッツエスアイ、9位 富士ソフト、10位 楽天グループ。

自動車・機械・電気機器業界TOP10は、1位 ソニー、2位 パナソニック グループ、3位 セイコーエプソン、4位 日立製作所、5位 富士通、6位 トヨタ自動車、7位 東京エレクトロングループ、8位 日本電気(NEC)、9位 三菱電機、10位 三菱重工業。

食品業界TOP10

食品業界TOP10は、1位 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)、2位 味の素、3位 ロッテ、4位 キッコーマン、5位 カゴメ、6位 アサヒビール、7位 サントリーホールディングス、8位 アサヒ飲料、9位 雪印メグミルク、10位 マルハニチロ。

旅客業界(航空・鉄道)TOP10は、1位 東京地下鉄(東京メトロ)、2位 東日本旅客鉄道(JR東日本)、3位 東海旅客鉄道(JR東海)、4位 全日本空輸(ANA)、5位 日本航空(JAL)、6位 ANAエアポートサービス、7位 JALスカイ、8位 ANAウイングス、9位 東急、10位 成田国際空港。

流通業界TOP10

流通業界TOP10は、1位 そごう・西武、2位 アトレ、3位 イオン、4位 ルミネ、5位 ニトリ、6位 日本生活協同組合連合会、7位 イトーヨーカ堂、8位 三越伊勢丹グループ、9位 コストコホールセールジャパン、10位 高島屋。

建設・住宅業界TOP10は、1位 住友林業、2位 鹿島建設、3位 大林組、4位 清水建設、5位 一条工務店、6位 積水ハウス、7位 奥村組、8位 五洋建設、9位 大成建設、10位 旭化成ホームズ。

化学業界TOP10化学業界TOP10

化学業界TOP10は、1位 富士フイルムグループ、2位 花王、3位 住友化学、4位 旭化成グループ、5位 三菱ケミカル、6位 クラレ、7位 カネカ、8位 クラシエグループ、9位 アース製薬、10位 三井化学。

シンクタンク・調査・コンサルタント業界TOP10は、1位 大和総研、2位 アビームコンサルティング、3位 アクセンチュア、4位 日本Ｍ＆Ａセンター、5位 野村総合研究所、6位 PwC Japan、7位 デロイトトーマツコンサルティング、8位 三菱総合研究所、9位 日本総合研究所、10位 マッキンゼー・アンド・カンパニー。

不動産業界TOP10

不動産業界TOP10は、1位 三井不動産、2位 三菱地所、3位 NTT都市開発、4位 東急不動産、5位 都市再生機構(UR都市機構)、6位 サンケイビル、7位 住友不動産、8位 東京建物、9位 三井不動産リアルティ、10位 東急リバブル。

レストラン・フード業界TOP10は、1位 はま寿司、2位 ドトールコーヒー、3位 すかいらーく、4位 エームサービス、5位 サイゼリヤ、6位 スターバックスコーヒージャパン、7位 ゼンショーホールディングス、8位 ワタミグループ、9位 セブン＆アイ・フードシステムズ、10位 くら寿司。

ホテル・レジャー・旅行業界TOP10は、1位 ニュー・オータニ、2位 ミリアルリゾートホテルズ、3位 パレスホテル、4位 星野リゾート、5位 JCBグループ、6位 帝国ホテル、7位 ホテルオークラ、8位 日本旅行、9位 京王プラザホテル、10位 ANA X。

ゲームソフト・ゲーム・アミューズメント機器業界TOP10は、1位 バンダイ、2位 バンダイナムコエンターテインメント、3位 任天堂、4位 タカラトミーグループ、5位 セガグループ、6位 コナミグループ、7位 カプコン、8位 スクウェア・エニックス、9位 コーエーテクモホールディングス、10位 タイトー。

陸運・海運業界TOP10は、1位 日本郵船、2位 商船三井、3位 国際自動車、4位 川崎汽船、5位 日本交通、6位 日本通運、7位 日立物流、8位 佐川急便、9位 エムケイグループ、10位 ヤマト運輸。

金属製品・非鉄金属業界TOP5は、1位 住友金属鉱山、2位 JX金属、3位 YKKグループ、4位 住友電気工業、5位 三菱マテリアル。

医療・福祉・医療機器業界TOP5は、1位 テルモ、2位 ジョンソン・エンド・ジョンソン、3位 戸田中央メディカルケアグループ、4位 国立病院機構、5位 新日本科学。