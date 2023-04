ジーユーは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「ハリー・ポッター」とのスペシャルコレクションを、4月28日より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。

世界中から愛され続ける魔法使いの物語「ハリー・ポッター」とのスペシャルコレクションが登場。「マイファーストマジック」をテーマに初期の映画に焦点を当て、作品でもおなじみのグリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフのホグワーツ4つの寮の紋章やハニーデュークスのお菓子をモチーフにしたアイテムが登場する。

ウィメンズは、ホグワーツ4つの寮のカラーと紋章を用いたスクールテイストのニットベストや、ハニーデュークスのお菓子をモチーフにしたポップなデザインのパジャマなど計11型を展開。

メンズは、ホグワーツの校章やホグワーツ特急のデザインを施したファン必見のポロシャツや、ホグワーツ4つの寮のカラーと紋章をデザインしたパジャマやソックスなど計8型が登場する。

4月21日10:00~、ジーユー公式アカウントが提示する指定の投稿ボタンから「学校に報告したい嬉しい出来事」を投稿すると、点数がリプライされる。送られた点数を寮毎に集計し、一番点数の多かった寮のツイートをした人の中から抽選で30名に「ハリー・ポッター マホウドコロ」のピンズコレクション10種類セットをプレゼント。

さらに、LINKS UMEDA店と天神店では、店舗のオープンと「ハリー・ポッター」とのスペシャルコレクションアイテムの発売を記念し、コレクションの世界観を表現した特別ディスプレイを実施。またLINKS UMEDA店と天神店のみ、オンラインストア限定のアイテムを含めた、今回のコレクションの全ラインナップを販売する。

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)