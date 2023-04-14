『愛の不時着』で主演を務めた俳優のヒョンビンが11日、東京・銀座のロロ・ピアーナ 銀座店で行われた「ロロ・ピアーナ ヒョンビン・エディション」プレビューに出席した。
(オススメ動画)
🎬『愛の不時着』ヒョンビン、5年ぶり来日に大歓声！ファンとの再会に喜び「ドキドキしている」 「ロロ・ピアーナ ヒョンビン・エディション」プレビュー
https://youtu.be/fcfWR2kTH_s
🎬『愛の不時着』展、２人の出会いから再会までの名シーンを再現した展示を一部ご紹介 https://youtu.be/2DacUqmKTNU
（記事＆写真）
📸『愛の不時着』ヒョンビン、5年ぶり来日「ドキドキ」 ファンとの再会「うれしかった」
https://news.mynavi.jp/article/20230411-2650440/
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