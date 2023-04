温故知新は4月10日、同社が運営する複数の施設名称を変更し、コーポレートロゴをリニューアルしたことを発表した。

瀬戸内リトリート 青凪 by 温故知新

同社では、スモールラグジュアリーホテルや老舗旅館、スタジアム一体型ホテルをプロデュースするなど、個性を意識した施設を運営している。

運営施設一覧

今回の運営施設名称およびコーポレートロゴのリニューアルでは、社名である"温故知新"をそれぞれに反映。

対象となるのは、ホテル8施設、レストラン2店舗、オンラインショップ2カ所となる。

対象ホテルの新名称は、「瀬戸内リトリート 青凪 by 温故知新」「壱岐リトリート 海里村上 by 温故知新」「箱根リトリート villa 1/f by 温故知新」「箱根リトリート fore by 温故知新」「KEIRIN HOTEL 10 by 温故知新」「五島リトリート ray by 温故知新」「MUNI KYOTO by 温故知新」「Cuvee J2 Hotel Osaka by 温故知新」。

対象レストランの新名称は、「Hakone Emoa Terrace by 温故知新」「maison owl」(英語名称「maison owl by Onko Chishin」)。

オンラインショップの新名称は、「リトリートセレクション by 温故知新」「Beerfesta by 温故知新」。

ロゴデザインのリニューアルでは、"温故知新"という社名をこれまで以上に明確にすることにこだわったほか、インバウンド向けのブランド構築のため、英語表記「Onko Chishin」を強調。国内・海外ともに統一して使用できるロゴとなっている。