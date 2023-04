テレビ東京のK-POP番組『Who is your next? THE KLOBAL STAGE』(4月22日スタート 毎週土曜26:15〜 ※初回5分拡大放送)の番組MCが1日、明らかになった。

『Who is your next? THE KLOBAL STAGE』

番組MCには、韓国・日本・中国出身の9人組ボーイズグループPENTAGON(ペンタゴン) の日本人メンバーYUTOと、K-POP至上初の韓国人メンバー全員による同伴入隊で話題となっているグループONF(オネノプ)の日本人メンバーUを抜擢。9年前にK-POPアーティストを夢見て一緒に韓国に降り立った2人が、この番組で運命的に再会し、息の合ったやり取りで2人だけの化学反応を起こして、番組に活気と彩りを与える。

自身もグローバル舞台で活躍するYUTOとUが、毎週1組の韓国発・グローバルボーイズグル ープをゲストに迎えて進行する同番組では、現役K-POPアーティストであり、韓国語と日本語を駆使できるYUTOとUだからこそ引き出すことができるゲストの自然で魅力溢れる姿や、韓国で定着している”バスキング”(路上ライブ)に着想を得た、ゲストによる番組特別楽曲ステージが見どころとなっている。

また、番組では毎回、YUTOとUによるゲストにまつわるヒントロケも敢行。放送2週間前に番組公式YouTubeにアップされるヒントロケ動画を見ることで、番組ゲストが誰なのかを視聴者が予想することができる。今年デビュー9年目を迎える6人組ボーイズグループで、3日18時に番組公式YouTubeにアップされ、8日12時に正体が解禁される。

YUTO(PENTAGON) コメント

テレビ東京さんの番組に出演させていただけるだけでも嬉しいですが、今回番組MCを任せていただけるとのことで、本当に光栄に思います。

韓国で活動する日本人として、本場で感じているK-POPの魅力をこの番組を通して皆さんに伝えていけたらと思っています。

毎週、素敵なアーティストさんをお迎えしてお届けしていくので、楽しみにしていて下さい!

U(ONF) コメント

今回、テレビ東京さんの新番組のMCを務めさせていただくということで、ワクワクしながらも責任感を持ちながら収録に挑みたいと思っています。なによりも、ゲストのアーティストさん達と一緒に楽しい時間を送れるよう頑張っていきたいと思います!

そして多くのファンの皆さんが、PENTAGON先輩のユウトくんとのWユウトの共演を待っていたと思いますが、この機会に共演することができ嬉しいですし、今後の収録も楽しみです!

この新番組を通して、K-POPの魅力をより多くの方々に知ってもらえるよう頑張りますので、楽しみにしていてください!