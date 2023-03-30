稲垣理一郎・Boichi原作によるTVアニメ「Dr.STONE」の第3期「Dr.STONE NEW WORLD」より、第1話「NEW WORLD MAP」のあらすじと場面カットが到着した。

4月6日よりTOKYO MX、BS11ほかで分割2クールで放送される「Dr.STONE NEW WORLD」。千空たちはコールドスリープした司を救うため、人類石化の黒幕に挑む。航海に必要な神腕船長・龍水を仲間に迎え、気球でお宝探索へと乗り出した一同。まずは船の燃料となる石油を探しつつ、空からの情報で科学王国周辺の地図を作っていく。そんな中、村人の食糧問題に直面した千空は、大樹たちとともにあることを始め……。人類が謎の光により石化して数千年、千空たちはついに人類未踏の新世界へと突き進む。

TVアニメ「Dr.STONE NEW WORLD」

TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日22:30～

BS11：2023年4月6日（木）より毎週木曜日23:30～

サンテレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:00～

KBS京都：2023年4月6日（木）より毎週木曜日22:30～

テレビ愛知：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:30～

スタッフ

原作：稲垣理一郎・Boichi「Dr.STONE」（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督：松下周平

シリーズ構成・脚本：木戸雄一郎

キャラクターデザイン：岩佐裕子

デザインワークス：水村良男

メインアニメーター：堀内博之

美術設定：青木智由紀

美術監督：吉原俊一郎

色彩設計：中尾総子

撮影監督：金光俊

編集：坂本久美子

音響監督：明田川仁

音楽：加藤達也・堤博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

キャスト

石神千空：小林裕介

七海龍水：鈴木崚汰

大木大樹：古川慎

小川杠：市ノ瀬加那

コハク：沼倉愛美

クロム：佐藤元

金狼：前野智昭

銀狼：村瀬歩

ルリ：上田麗奈

スイカ：高橋花林

あさぎりゲン：河西健吾

カセキ：麦人

西園寺羽京：小野賢章

上井陽：中島ヨシキ

ニッキー：種崎敦美

マグマ：間宮康弘

北東西南：日笠陽子

獅子王未来：石見舞菜香

フランソワ：坂本真綾

石神百夜：三上哲

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

※記事初出時、キャラクター名に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。