オリジナルTVアニメ「Opus.COLORs（オーパスカラーズ）」のPV第2弾とメインビジュアルが公開された。
TVアニメ「スタミュ」の制作陣が手がける「Opus.COLORs」は、“アーティスト”と“グレーダー”が2人1組になって作成する絵画の新分野“パーセプションアート”が浸透した世界を舞台にした物語。PV第2弾ではオープニングテーマとなる浦島坂田船の「SHINY」が初解禁されている。またメインビジュアルには総勢15人のキャラクターが描かれた。
さらに「ミニオン」と「Opus.COLORs」、アニメ「スタミュ」、花江夏樹、浦島坂田船のコラボイラストが公開。イラストを使用したコラボグッズの企画が進行中だ。そのほか「Opus.COLORs」の公式TikTokアカウントがオープンした。
TVアニメ「Opus.COLORs（オーパスカラーズ）」
放送情報
TOKYO MX、BS11：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:00～
スタッフ
企画・原案：ひなた凛
監督：多田俊介
シリーズ構成：ハラダサヤカ
キャラクターデザイン：渡邊亜彩美
音楽：Ken Arai
アニメーション制作：C-Station
キャスト
月見里和哉：内田雄馬
多岐瀬響：逢坂良太
都築 純：花江夏樹
難波道臣：豊永利行
灰島伊織：梅原裕一郎
由羅拓海：島崎信長
斑鳩杏寿：八代拓
榊 知陽：古川慎
御来屋楓：中島ヨシキ
桐乃江麻秀：鈴木崚汰
織堂優一：仲村宗悟
登世康平：山下大輝
由羅大樹：岡本信彦
中静理央：小西克幸
八柳 真：小野大輔
月見里直輝：福山潤
月見里朱莉：名塚佳織
多岐瀬統梧：鳥海浩輔
※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。