オリジナルTVアニメ「Opus.COLORs（オーパスカラーズ）」のPV第2弾とメインビジュアルが公開された。

TVアニメ「スタミュ」の制作陣が手がける「Opus.COLORs」は、“アーティスト”と“グレーダー”が2人1組になって作成する絵画の新分野“パーセプションアート”が浸透した世界を舞台にした物語。PV第2弾ではオープニングテーマとなる浦島坂田船の「SHINY」が初解禁されている。またメインビジュアルには総勢15人のキャラクターが描かれた。

さらに「ミニオン」と「Opus.COLORs」、アニメ「スタミュ」、花江夏樹、浦島坂田船のコラボイラストが公開。イラストを使用したコラボグッズの企画が進行中だ。そのほか「Opus.COLORs」の公式TikTokアカウントがオープンした。

TVアニメ「Opus.COLORs（オーパスカラーズ）」

放送情報

TOKYO MX、BS11：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:00～

スタッフ

企画・原案：ひなた凛

監督：多田俊介

シリーズ構成：ハラダサヤカ

キャラクターデザイン：渡邊亜彩美

音楽：Ken Arai

アニメーション制作：C-Station

キャスト

月見里和哉：内田雄馬

多岐瀬響：逢坂良太

都築 純：花江夏樹

難波道臣：豊永利行

灰島伊織：梅原裕一郎

由羅拓海：島崎信長

斑鳩杏寿：八代拓

榊 知陽：古川慎

御来屋楓：中島ヨシキ

桐乃江麻秀：鈴木崚汰

織堂優一：仲村宗悟

登世康平：山下大輝

由羅大樹：岡本信彦

中静理央：小西克幸

八柳 真：小野大輔

月見里直輝：福山潤

月見里朱莉：名塚佳織

多岐瀬統梧：鳥海浩輔

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。