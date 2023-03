車田正美原作による実写映画「聖闘士星矢 The Beginning」の吹替版キャストが発表された。

新田真剣佑が主演を務め、4月28日に全国公開されるハリウッド映画「聖闘士星矢 The Beginning」。吹替版では主人公・星矢の前に突然現れるアルマン役を磯部勉、アルマンの元妻・ヴァンダー・グラード役を井上喜久子、アテナの生まれ変わりで自身でも制御出来ない強大なパワーを内に秘めるシエナ役を潘めぐみ、グラードと行動をともにする男・ネロ役を浪川大輔、アルマンの最強の執事・マイロック役を咲野俊介、地下格闘場を仕切る最強のストリートファイター・カシオス役を小松史法、星矢を真の聖闘士へと導く白銀聖闘士マリン役を瀬戸麻沙美が演じる。また東京・新宿バルト9のドルビーシネマにて、4月11日にドルビーシネマでの吹き替え版最速上映が決定した。

磯部勉(アルマン役)コメント

私は今、10日間の断食中です。それは、空腹との闘いですが、面白いことに不思議と自分とは何者なんだろうとか、普段感じたことのない哲学的な感覚に包まれます。この映画、そんな気にさせてくれる映画なんです。

井上喜久子(ヴァンダー・グラード役)コメント

「聖闘士星矢」の劇場版に参加させていただき、とても光栄です。声優としてグラードの複雑な想いを演じながら、胸が締め付けられるようなシーンもありました。バトルアクションは勿論「運命を、超えてゆけ」というテーマが胸に迫る素晴らしい映画だと思います。

ぜひ劇場でお楽しみください!

潘めぐみ(シエナ役)コメント

もとより潘恵子さんが演じてこられたアテナ・城戸沙織。

この度、巡りに巡って、本作でアテナとなる少女・シエナを吹替えさせて頂くことになろうとは…大変光栄に思います。

これまでに小宇宙-コスモ-を燃やしてこられた方、これから聖衣-クロス-を纏う方にも、どうかこの運命の物語が届きますように。

浪川大輔(ネロ役)コメント

幼き頃から愛読していた作品に携わることができ光栄です!

今作は物語の始まり。凄まじい画力と個々の熱さがたまりません!

ドキドキとワクワクが止まらない!

是非皆様の小宇宙を燃やして応援して頂けると幸いです。宜しくお願い致します!!

「聖闘士星矢 The Beginning」

2023年4月28日(金)全国公開

監督:トメック・バギンスキー

原作:車田正美「聖闘士星矢」

キャスト:新田真剣佑、ファムケ・ヤンセン、マディソン・アイズマン、ディエゴ・ティノコ、マーク・ダカスコス、ニック・スタール、ショーン・ビーン

製作・制作:東映アニメーション

日本配給:東映

(c)2023 TOEI ANIMATION CO., Ltd. All Rights Reserved