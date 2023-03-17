Prime Videoのアニメ専門チャンネル・アニメタイムズの公式YouTubeで、「Anytime 春祭り」と銘打った企画が本日3月17日より開催される。

「Anytime 春祭り」ではさまざまなアニメ150話以上を、期間限定で無料公開。作品ラインナップには「メジャー」や「頭文字D」シリーズ、「あひるの空」「異世界食堂」「家庭教師ヒットマンREBORN!」「球詠」「巨人の星」「クールドジ男子」「ぐんまちゃん」「こちら葛飾区亀有公園前派出所」 「ゴルゴ13」「下ネタという概念が存在しない退屈な世界」「ラーメン大好き小泉さん」などが並んでいる。

「アニメタイムズ 『Anytime 春祭り』」配信スケジュール

「ラーメン大好き小泉さん」全12話

2023年3月17日（金）12:00～5月2日（火）18:00

「ゴルゴ13」第1～6話

2023年3月18日（土）12:00～4月15日（土）12:00 ※順次更新

「球詠」全12話

2023年3月19日（日）12:00～5月2日（火）18:00

「ぐんまちゃん」第1～12話

2023年3月20日（月）12:00～5月2日（火）18:00

「下ネタという概念が存在しない退屈な世界」第1～2話

2023年3月21日（火）18:00～4月4日（火）18:00

「頭文字D 1st Stage」第1～26話

2023年3月21日（火）12:00～4月11日（火）12:00

「頭文字D 3rd Stage」

2023年3月21日（火）12:00～4月11日（火）12:00

「新劇場版『頭文字D』Legend1-覚醒-」

2023年3月21日（火）12:00～4月11日（火）12:00

「新劇場版 『頭文字D』Legend2-闘走-」

2023年3月21日（火）12:00～4月11日（火）12:00

「新劇場版『頭文字D』Legend3-夢現-」

2023年3月21日（火）12:00～4月11日（火）12:00

「クールドジ男子」第13～16話

2023年3月18日（土）12:00～4月1日（土）12:00

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」セレクト10話

2023年3月21日（火）18:00～4月13日（木）18:00 ※順次更新

「巨人の星」第1～5話

2023年3月18日（土）12:00～4月15日（土）12:00 ※順次更新

「異世界食堂」 全12話

2023年3月17日（金）12:00～5月2日（火）18:00

「私、能力は平均値でって言ったよね！」全12話

2023年3月20日（月）12:00～5月2日（火）18:00

「メジャー」第1シリーズ第1～5話

2023年3月16日（木）17:00～5月8日（月）12:00

「メジャー」第2シリーズ第1～3話

2023年3月17日（金）12:00～5月8日（月）12:00

「メジャー」第3シリーズ第1～3話

2023年3月18日（土）12:00～5月8日（月）12:00

「メジャー」第4シリーズ第1～3話

2023年3月18日（土）12:00～5月8日（月）12:00

「メジャー」第5シリーズ第1～3話

2023年3月19日（日）12:00～5月8日（月）12:00

「メジャー」第6シリーズ第1～3話

2023年3月19日（日）12:00～5月8日（月）12:00

「陸奥圓明流外伝 修羅の刻」第1～9話

2023年3月18日（土）12:00～4月17日（月）12:00

「家庭教師ヒットマンREBORN!」第1話

2023年3月21日（火）18:00～4月18日（火）18:00

「あひるの空」第1～50話

2023年3月25日（土）12:00～4月10日（月）12:00

「ゴルゴ 13」(c)さいとう・たかを,さいとう・プロ/「ゴルゴ13」シンジケート 2008、「クールドジ男子」(c)那多ここね/SQUARE ENIX・「クールドジ男子」製作委員会、「巨人の星」(c)梶原一騎・川崎のぼる/講談社・TMS、「こちら葛飾区⻲有公園前派出所」(c)秋本治・アトリエびーだま/集英社・ADK、「頭文字[イニシャル]D First stage」(c)しげの秀一/講談社・エイベックス・ピクチャーズ・オービー企画