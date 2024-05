ハローキティの50周年企画「Hello Kitty 50th Anniversary」の一環として、CLAMPが描き下ろしたハローキティのコスチュームデザインが公開された。

2023年11月1日から2024年12月31日まで約1年かけて展開中の「Hello Kitty 50th Anniversary」。コラボレーション企画第2弾として登場したCLAMPは、ピューロランドの象徴ともいえる虹を背景に、オリジナルコスチュームを着用したハローキティが、ハローキティの形をした杖を持ち空を飛んでいる姿を描き下ろした。

またハローキティとともに、お揃いの衣装を身にまとった「カードキャプターさくら」の木之本桜のイラストもお目見え。CLAMPは今回のコラボレーションについて「『キティちゃんが魔法少女になったら』、がコンセプトです。色違いの帽子を被った、お揃いコスチュームのさくらちゃんも描かせて頂きました」というコメントを寄せている。

このコスチュームデザインは、5月24日より東京・サンリオピューロランドのレディキティハウス内で展示予定。さらに7月8日から実施される「レディキティハウススペシャルコスチュームグリーティング」に、ハローキティが今回のコスチューム姿で登場する。そのほか、さまざまな場所でコスチューム姿のハローキティに会える機会が用意されている。なおオリジナルグッズとしてクリアファイル、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、缶バッジセットなども7月より販売予定だ。

(c) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ