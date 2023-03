2023年4月からの放送開始が予定されているTVアニメ『くまクマ熊ベアーぱーんち!』のエンディングテーマが、アニメのメインキャラクターであるユナ(cv. 河瀬茉希)が歌う「ずっと」に決定した。

◎河瀬茉希のコメント

1期の引き続き、ユナとしてEDの歌唱を担当できて本当に嬉しいです。

今回の「ずっと」は「向かい風に吹かれながら大人に近づいていく」だったり、歌詞に込められた少し切ないような、でも「きみがいるから頑張れる」と上を向こう、前に進もうと思える曲になっています。

レコーディングでは、『ひとりじゃないからどんどん世界が広がっていく。ユナや聴いてくださる皆さんと互いの道を走り続けていきたい』という想いを込めました。

大切な人を守りたいという思いで行動するユナとして。そして様々な「感謝」を込めて歌いました。

後半にかけて力強く走っていく曲です。ぜひフルサイズで楽しんでいただきたいです。

エンディングテーマ「ずっと」が収録されたCDは4月19日(水)の発売予定で、OPテーマ「ずっと」のほか、TVアニメ『くまクマ熊ベアー』エンディングテーマ「あのね。」のアンサーソング「ほんとのきもち。~あのね。そのつづき〜」、『くまクマ熊ベアー』最終話エンディングテーマ「あのね。-loved ones ver-」と「ユナside-」「フィナside-」が収録される。

■収録楽曲(予定)

01. ずっと/歌:ユナ(cv. 河瀬茉希)

※TVアニメ『くまクマ熊ベアーぱーんち!』エンディングテーマ

02. ほんとのきもち。~あのね。そのつづき〜/歌:ユナ(cv. 河瀬茉希)

03. あのね。-loved ones ver- /歌:ユナ(cv. 河瀬茉希)&フィナ(cv. 和氣あず未)

※TVアニメ『くまクマ熊ベアー』最終話エンディングテーマ

04. あのね。-loved ones ユナside-/歌:ユナ(cv. 河瀬茉希)

05. あのね。-loved ones フィナside-/歌:フィナ(cv. 和氣あず未)

06. ずっと(Instrumental)

07. ほんとのきもち。~あのね。そのつづき〜(Instrumental)

