ONE N' ONLYの2ndアルバム「Departure」が5月17日にリリースされる。

本作にはONE N' ONLYの主演映画「バトルキング!!-We'll rise again-」の主題歌「We'll rise again」をはじめとした16曲を収録。全7種のランダムトレーディングカードが付属する通常盤、Blu-ray、60ページにおよぶブックレット、全2種のランダムスタンディングフォトが付属する初回限定盤の2形態で発売される。なおCDの16曲目は初回限定盤が「Get That」、通常盤が「Be Alright」とそれぞれ異なる楽曲。初回限定盤に付属するBlu-rayには2022年10月に行われた東京・中野サンプラザホール公演「ONE N' LIVE 2022 ~UNITE~"Special Edition"」の模様が収録される。

ONE N' ONLY「Departure」収録内容

CD

01. CIRCLE

02. OPEN

03. We’ll rise again

04. Step Up

05. Set a Fire

06. Departure

07. Hunt

08. Get That(PR-BR ver.)

09. Reflection

10. LUCKY

11. Good Day

12. YOU???

13. Last Forever

14. Call me

15. 10,000miles

16. Get That ※初回限定盤のみ収録

16. Be Alright ※通常盤のみ収録

初回限定盤付属Blu-ray

・ONE N' LIVE 2022 ~UNITE~"Special Edition"2022年10月29日 Nakano Sunplaza Hall

01. LA DI DA

02. Sexy Beach Party Yes!!

03. Category

04. Dark Knight

05. L.O.C.A

06. UNITE Tour 2022 Rap Section

07. UNITE Tour 2022 Medley(I'M SWAG / GuRu GuRu / Everything's Changing / POP! POP! / Don't worry / Only One For Me)

08. STARLIGHT ~未来ノトビラ~

09. QUEEN

10. UNITE Tour 2022 Dance Section

11. What's Your Favorite?

12. We Just Don't Care

13. HOLIDAY

14. LUCKY

15. Step Up

16. Good Day

17. YOUNG BLOOD

18. My Love