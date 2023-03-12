ONE N' ONLYの2ndアルバム「Departure」が5月17日にリリースされる。
本作にはONE N' ONLYの主演映画「バトルキング！！-We'll rise again-」の主題歌「We'll rise again」をはじめとした16曲を収録。全7種のランダムトレーディングカードが付属する通常盤、Blu-ray、60ページにおよぶブックレット、全2種のランダムスタンディングフォトが付属する初回限定盤の2形態で発売される。なおCDの16曲目は初回限定盤が「Get That」、通常盤が「Be Alright」とそれぞれ異なる楽曲。初回限定盤に付属するBlu-rayには2022年10月に行われた東京・中野サンプラザホール公演「ONE N' LIVE 2022 ～UNITE～"Special Edition"」の模様が収録される。
ONE N' ONLY「Departure」収録内容
CD
01. CIRCLE
02. OPEN
03. We’ll rise again
04. Step Up
05. Set a Fire
06. Departure
07. Hunt
08. Get That（PR-BR ver.）
09. Reflection
10. LUCKY
11. Good Day
12. YOU???
13. Last Forever
14. Call me
15. 10,000miles
16. Get That ※初回限定盤のみ収録
16. Be Alright ※通常盤のみ収録
初回限定盤付属Blu-ray
・ONE N' LIVE 2022 ～UNITE～"Special Edition"2022年10月29日 Nakano Sunplaza Hall
01. LA DI DA
02. Sexy Beach Party Yes!!
03. Category
04. Dark Knight
05. L.O.C.A
06. UNITE Tour 2022 Rap Section
07. UNITE Tour 2022 Medley（I'M SWAG / GuRu GuRu / Everything's Changing / POP! POP! / Don't worry / Only One For Me）
08. STARLIGHT ～未来ノトビラ～
09. QUEEN
10. UNITE Tour 2022 Dance Section
11. What's Your Favorite?
12. We Just Don't Care
13. HOLIDAY
14. LUCKY
15. Step Up
16. Good Day
17. YOUNG BLOOD
18. My Love