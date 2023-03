紀文食品は3月13日、「すみっコぐらしかまぼこ」をリニューアル発売する。

同商品は、サンエックスが手がける「すみっコぐらし」のキャラクターをかたどったかまぼこ。使いやすい個包装タイプなのも特徴となっている。

今回は、とんかつのはじっこがモチーフとなっているキャラクター「とんかつ」が初登場。「しろくま」とセットでの販売となる。

希望小売価格は222円。

