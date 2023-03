ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、マリオと仲間たちやパーク初登場となる"ポケモン"をはじめ、世界中で人気のキャラクターたちが勢揃いしたデータイムパレード「NO LIMIT! パレード」3月1日にグランドオープンする。データイムのパレードはおよそ2年半ぶりの開催。

「NO LIMIT! パレード」は、マリオと仲間たちのフロートや"ポケモン"たちのフロートが、一斉に登場するテーマパーク史上初のパレード。またユニバーサル・スタジオ・ジャパン歴代パレードで最大スケールとなるキャラクターラインナップとなり、イルミネーション社のミニオンや映画「SING」に登場する名シンガーたち、スヌーピーやピーナッツの仲間たち、セサミストリートやハローキティなど、世代を問わず世界中で愛される人気キャラクターが一堂に集結する。

「ぶっとべ! 全員主役の、超熱狂!」をテーマに、フロートから流れるあらゆる世代のゲストを熱くするダンス・ミュージックや、ゲストを巻き込むインタラクティブな演出、バブル(シャボン玉)やコンフェティ(紙吹雪)による"NO LIMIT!"な空間演出など、誰もがパレードに参加し"主役"のような時間を過ごすことができるという。

パレードの開催は1日1回で、開催時間は日によって異なる。フロート順は、ハローキティ→ピーナッツ→ミニオン→セサミストリート→SING→マリオと仲間たち→ポケモン。走行時間は約50分。パレードの詳細情報や鑑賞にあたっての注意事項は、公式WEBサイトで確認可能だ。

