3月25日、26日に東京・東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2023」の全プログラムと追加出演者が発表された。

RED STAGE、GREEN STAGE、BLUE STAGEの3ステージにて、全46プログラムが行われる「AnimeJapan 2023」。3月26日には「僕のヒーローアカデミア」と、ゲーム「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」のプログラムが新たに追加された。また「ネトフリアニメ スペシャルステージ」に、Netflixで今年独占配信される「PLUTO」より浦沢直樹、監修の手塚眞、アトム役の日笠陽子、ウラン役の鈴木みのりが出演することも明らかに。「天国大魔境」や「GAMERA -Rebirth-」のプログラムに参加する面々も発表された。AJステージ観覧券の抽選応募に参加できる「ステージ応募権付入場券」は2月23日まで販売中だ。

3月25日（土）ラインナップ

RED STAGE

9:15～9:50 「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE」スペシャルステージ

登壇者：花澤香菜、関智一、野島健児、塩谷直義監督

10:25～11:00 TVアニメ【推しの子】放送直前新情報発表会in AnimeJapan 2023

登壇者：高橋李依、大塚剛央、伊駒ゆりえ、伊東健人 ほか

11:35～12:10 アニメ「鬼滅の刃」ステージ

登壇者：花江夏樹、鬼頭明里、河西健吾、花澤香菜、高橋祐馬（MC）

12:45～13:20 TVアニメ「呪術廻戦」AnimeJapan 2023 スペシャルステージ

登壇者：榎木淳弥、中村悠一、遠藤綾

13:55～14:30 「Re:ゼロから始める異世界生活」AnimeJapan 2023スペシャルステージ

登壇者：小林裕介、高橋李依、内山夕実、新井里美

15:05～15:40 TVアニメ「マッシュル-MASHLE-」マッシュ・バーンデッド達とAnimeJapan 2023

登壇者：小林千晃、川島零士、石川界人、江口拓也、上田麗奈

16:15～16:50 “アニマス”トークステージ -2023年、アイドルマスターはアニメに本気！-

登壇者：佐藤亜美菜、照井春佳、山崎はるか、木戸衣吹

17:45～18:20 TVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」AnimeJapan スペシャルステージ

登壇者：斉藤壮馬、高橋李依、小市眞琴、八代拓

18:55～19:55 ラブライブ！シリーズ 合同スペシャルステージ 幻日のヨハネ・虹が咲スクールアイドル同好会・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 最新情報発表会

登壇者：小林愛香、小宮有紗、斉藤朱夏、逢田梨香子、矢野妃菜喜、大西亜玖璃、楡井希実、野中ここな、花宮初奈、佐々木琴子、菅叶和、月音こな

GREEN STAGE

9:50～10:25 「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」TVアニメ10周年直前スペシャルステージ

登壇者：江口拓也、早見沙織、東山奈央、佐倉綾音、堀井茶渡、渡航

11:00～11:35 アニメ「トニカクカワイイ」第2期テレビ放送直前 スペシャルステージ

登壇者：鬼頭明里、榎木淳弥

12:10～12:45 MIX MEISEI STORY ～二度目の夏、空の向こうへ～スペシャルステージ

登壇者：梶裕貴、内田雄馬、内田真礼、ティモンディ

13:20～13:55 TVアニメ「ホリミヤ」AnimeJapan超微炭酸ステージ

登壇者：戸松遥、内山昂輝、山下誠一郎、小坂井祐莉絵、岡本信彦、中倉隆道（MC）

14:30～15:05 TVアニメ「山田くんとLv999の恋をする」～放送直前オフ会～

登壇者：水瀬いのり、内山昂輝、花江夏樹、加隈亜衣、森遥香（MC）

15:40～16:15 Dr.STONE AnimeJapan 2023 ステージ

登壇者：小林裕介、鈴木崚汰、佐藤元、河西健吾

17:10～17:45 TVアニメ「アンデッドアンラック」AnimeJapan 2023 スペシャルステージ

登壇者：中村悠一、佳原萌枝

18:20～18:55 「結合男子」AnimeJapanスペシャルステージ

登壇者：伊東健人、榎木淳弥、田丸篤志、古川慎、吉田尚記（MC）

BLUE STAGE

9:20～9:50 TVアニメ「結婚指輪物語」スペシャルステージ

登壇者：佐藤元、鬼頭明里、上田瞳、加隈亜衣、小松未可子、島袋美由利

10:20～10:50 TVアニメ「デッドマウント・デスプレイ」AnimeJapanスペシャルステージ

登壇者：榊原優希、水瀬いのり、内田雄馬

11:20～11:50 ネトフリアニメ スペシャルステージ

登壇者：浦沢直樹、手塚眞、日笠陽子、鈴木みのり

12:20～12:50 TVアニメ「天国大魔境」スペシャルステージ

登壇者：佐藤元、千本木彩花、山村響、福圓美里、武内駿輔

13:20～13:50 「2.5次元の誘惑（リリサ）」アニメ化記念スペシャルステージ

登壇者：えなこ、篠崎こころ、びぃと。

14:20～14:50 【定期公演】2023年度 応援合戦（主催：かぐや様は告らせたい / 後援：四宮グループ）

登壇者：古賀葵、古川慎、小原好美、鈴木崚汰、富田美憂

15:20～15:50 「GAMERA -Rebirth-」ガメラ、復活！新情報発表トークショー

登壇者：金元寿子、松岡禎丞、豊崎愛生、木村昴

16:20～16:50 TVアニメ「英雄教室」スペシャルステージ

登壇者：川島零士、山田美鈴、東山奈央、木野日菜

3月26日（日）ラインナップ

RED STAGE

9:15～9:50 「SPY×FAMILY」AnimeJapanスペシャルステージ

登壇者：江口拓也、種崎敦美、早見沙織、松田健一郎

10:25～11:00 TVアニメ「UniteUp!」スペシャルステージ

登壇者：戸谷菊之介、山口諒太郎、平井亜門、助川真蔵、森蔭晨之介、坂田隆一郎、masa、下前祐貴、馬越琢己、高本学

11:35～12:10 「この素晴らしい世界に爆焔を！」紅魔族集結！放送直前ステージ＠RED STAGE

登壇者：高橋李依、豊崎愛生、長縄まりあ、名塚佳織、富田美憂、鈴代紗弓、石上静香

12:45～13:20 劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」AnimeJapanスペシャルステージ

登壇者：三石琴乃、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音

13:55～14:30 Fate/Grand Order スペシャルステージ in AnimeJapan 2023

登壇者：川澄綾子、島崎信長、高橋李依

15:05～15:40 「僕のヒーローアカデミア」AJ2023 PLUS ULTRAステージ

登壇者：山下大輝、岡本信彦、佐倉綾音、石川界人、梶裕貴

16:15～16:50 TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編スペシャルステージ

登壇者：梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、松澤千晶（MC）

GREEN STAGE

9:50～10:25 「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」スペシャルステージ

登壇者：内山夕実、杉田智和、茅野愛衣

11:00～11:35 祝！「ライザのアトリエ3」発売記念 AJスペシャルステージ

登壇者：のぐちゆり、大和田仁美、寺島拓篤

12:10～12:45 HIGH CARD AJスペシャルステージ

登壇者：佐藤元、増田俊樹、堀江瞬、白石晴香、梅原裕一郎、中倉隆道（MC）

13:20～13:55 「魔法使いの嫁 SEASON2 スペシャルステージ」

登壇者：種崎敦美、竹内良太、津田美波、河瀬茉希、山下誠一郎、小林大紀、上田麗奈、西山宏太朗

14:30～15:05 Paradox Live ～AnimeJapan Show 2023～

登壇者：梶原岳人、竹内良太、小林裕介、近藤孝行、中島ヨシキ、井上麻里奈 、天月、古川慎

15:40～16:15 BS11 presents TVアニメ「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～」放送直前ステージ

登壇者：松岡禎丞、鬼頭明里、前田佳織里、竹達彩奈 ほか

BLUE STAGE

9:20～9:50 「レモンスカッシュスコア」スペシャルイベント Chroma7ree デビュー記者会見

登壇者：戸谷菊之介、安田陸矢、永塚拓馬、白井悠介、石谷春貴、住谷哲栄、土岐隼一

10:20～10:50 ワールドダイスター TVアニメ放送直前キャストトークショー

登壇者：石見舞菜香、長谷川育美、天城サリー、森なな子

11:20～11:50 TVアニメ「SYNDUALITY」最新情報解禁ステージ

登壇者：大塚剛央、古賀葵、小林裕介、稲垣好

12:20～12:50 「青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない」AnimeJapan スペシャルステージ

登壇者：石川界人、瀬戸麻沙美、久保ユリカ、東山奈央、種崎敦美、内田真礼、雨宮天、天津向（MC）

13:20～13:50 TVアニメ「七つの大罪 黙示録の四騎士」スペシャルステージ

登壇者：小村将、梶裕貴ほか

14:20～14:50 TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」放送直前スペシャルステージ～僕らはAnimeJapanにやって来た～

登壇者：堀江瞬、羊宮妃那、朝井彩加、潘めぐみ、種崎敦美

15:20～15:50 TVアニメ「東京リベンジャーズ」愛仁夢邪藩須辺謝留素手恵慈（Animejapanスペシャルステージ）

登壇者：新祐樹、狩野翔、畠中祐、杉田智和

16:20～16:50 「わたしの幸せな結婚」新情報解禁プレミアムトークショー

登壇者：上田麗奈、石川界人

※島崎信長、種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。