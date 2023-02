細野晴臣、坂本龍一、そして先月亡くなった高橋幸宏さんによるテクノポップ・グループ、Yellow Magic Orchestra(YMO)が、1980年に行ったワールドツアー「YELLOW MAGIC ORCHESTRA WORLD TOUR '80」の米ロサンゼルス公演と東京公演が、CS・フジテレビTWOで、3月3日(21:30~)に放送されることが決定した。東京公演の映像は、80年にフジテレビで放送されて以来、43年ぶりの放送となる。

英オックスフォード公演を皮切りに、ロンドン、ハンブルク、パリ、ローマなど世界8カ国19回の世界ツアーを行ったYMO。ツアーにはサポートメンバーとして大村憲司(Vo, G)、矢野顕子(Vo, Key)、松武秀樹(Manipulator)が参加した。

今回は、ロサンゼルス・チャップリン記念スタジオからコンサートの模様を中継で放送した『イエロー・マジック・オーケストラ・ワールド・ツアー・’80・ イン・アメリカ』と、日本武道館大ホールで収録された『イエロー・マジック・オーケストラ・イン・武道館』を放送する。

演奏楽曲は、以下の通り。

●『イエロー・マジック・オーケストラ・ワールド・ツアー・’80・ イン・アメリカ』

♪RIOT IN LAGOS

♪SOLID STATE SURVIVOR

♪RYDEEN

♪BEHIND THE MASK

♪MAPS

♪NICE AGE

♪TONG POO

♪LA FEMME CHINOISE

♪CITIZENS OF SCIENCE

♪ALL YOU NEED IS LOVE

♪TECHNOPOLIS

♪KANG TONE BOY

♪FIRECRACKER

♪COSMIC SURFIN

●『イエロー・マジック・オーケストラ・イン・武道館』

♪RIOT IN LAGOS

♪THE END OF ASIA

♪BEHIND THE MASK

♪NICE AGE

♪RYDEEN

♪MAPS

♪LA FEMME CHINOISE

♪CITIZENS OF SCIENCE

♪SOLID STATE SURVIVOR

♪RADIO JUNK

♪KANG TONE BOY

♪FIRECRACKER

♪COSMIC SURFIN

♪1000KNIVES