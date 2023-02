「KING OF PRISM」シリーズの7周年を記念した上映イベントが、2月25日、26日、3月4日、5日の4日間、東京と大阪で開催される。

今回のイベントでは劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」、劇場編集版「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-I~IV」、「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」のシリーズ全7タイトルを一挙上映。本編に加え、一条シンの録り下ろしボイスによる“7周年記念特別先付映像”「オバレのライブを見学!編」「シュワルツローズと対抗戦!?編」の上映も予定されている。また日替わりの来場者特典として、シリーズ初期に話題を呼んだ前売券ビジュアルを使用したポストカードの配布も決定した。

さらに3月4日には東京・新宿バルト9にて、一条シン役の寺島惇太登壇による舞台挨拶も実施。また今回はすべての上映回が発声ありの応援上映となる。チケットは本日より順次販売。詳細は公式サイトをチェックしよう。

