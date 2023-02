J-WAVEによる音楽賞授賞式「SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD」が3月24日に神奈川・Billboard Live YOKOHAMAで開催される。

「TOKIO HOT 100 AWARD」は、過去1年間の音楽チャートをにぎわせた国内外のアーティストを部門別にノミネートし、生放送番組「TOKIO HOT 100」のナビゲーターであるクリス・ペプラーと、TOKIO HOT 100 AWARD委員会の有識者を中心に受賞者を決定するJ-WAVE独自の音楽賞授賞式。授賞セレモニーでは結果発表とともに、アーティストによるパフォーマンスが披露される。なおJ-WAVEの音楽賞授賞式が行われるのは2015年の「TOKIO HOT 100 CHART OF THE YEAR」以来およそ8年ぶりとなり、復活に伴い新たな賞を設定しリニューアルされている。

開催発表とともに各部門の賞とノミネートアーティストもアナウンスされた。このうちライブやステージパフォーマンスがもっとも印象的だったアーティストを表彰する「BEST PERFORMANCE OF 2022」、インターネットやSNSを中心に話題となったアーティストを表彰する「BEST BUZZ OF 2022」、J-WAVE「SONAR TRAX」に選ばれたアーティストの中から、2023年さらなる活躍が期待される次世代アーティストを表彰する「BEST SONAR TRAX OF 2022」の3部門はリスナー投票も受け付ける。

なお授賞式にはJ-WAVEのリスナー100組200名が抽選で招待される。参加希望者は会員サービスサイト・J-meより2月26日23:59までに申し込みを。

J-WAVE SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD

2023年3月24日(金)神奈川県 Billboard Live YOKOHAMA

<出演者>

MC:クリス・ペプラー

各賞とノミネートアーティスト

BEST SONG OF 2022

Ado「新時代」

※2022年に発表済

BEST PERFORMANCE OF 2022

あいみょん

Awich

King Gnu

Vaundy

藤井風

The 1975

トム・ミッシュ

ビリー・アイリッシュ

ブルーノ・マーズ

レディー・ガガ

BEST BUZZ OF 2022

Ado

Official髭男dism

水曜日のカンパネラ

SKY-HI

米津玄師

BEST SONAR TRAX OF 2022

imase

Chilli Beans.

Bialystocks

ゆいにしお

由薫

DIRECTORS’ CHOICE OF 2022

後日発表