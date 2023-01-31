2023年9月発送予定「S.H.Figuarts フリーザ 第三形態」(8,800円/税込)

『ドラゴンボールZ』より、フリーザ 第三形態がS.H.Figuartsに登場。「S.H.Figuarts フリーザ 第三形態」(8,800円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「S.H.Figuarts フリーザ 第三形態」には、「叫び顔」「笑顔」の交換用表情パーツ2種が付属。「叫び顔」「笑顔」には、目の見開きを再現した専用の交換用頭部パーツも付属する。交換用手首パーツも左右各3種付属するほか、印象的な攻撃シーンを再現できるエフェクトパーツも付属。

さらに、別売りの「S.H.Figuarts フリーザ 第四形態」「S.H.Figuarts ドドリア」「S.H.Figuarts ザーボン」「S.H.Figuarts 孫悟飯-戦闘服-」「S.H.Figuarts クリリン-戦闘服-」 「S.H.Figuarts フリーザ 第三形態」に続き、ナメック星ドラゴンボール発光Ver.（六星球)も付属する。

セット内容は本体に加え、交換用手首左右各3種、交換用表情パーツ2種、交換用頭部パーツ、エフェクトパーツ、ナメック星ドラゴンボール発光Ver.（六星球）、交換用腕組みパーツ。

(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション