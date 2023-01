まつだこうた「幻日のヨハネ ―Unpolarized Reflexion―」1巻が、本日1月31日にKADOKAWAから発売された。大きめなA4サイズでの刊行だ。

「幻日のヨハネ ―Unpolarized Reflexion―」の主人公は、不思議な世界ヌマヅで占い屋を営む少女・ヨハネ。明日の天気を教えてほしいだの、伸び放題の庭をどうにかしてほしいだのと、なんでも屋のような依頼内容に不満を抱きつつも、街の人々から頼りにされる充実した日々を彼女は過ごしている。黒魔術で人々の悩み事を解決したり、美味しいものの食べ過ぎで体重を気にしたり、動物が凶暴化する謎の事件に巻き込まれたりと、グルメありバトルありなヨハネの日常を描く。単行本には描き下ろしエピソード「ふたりでお買い物」も収録された。

同作は「ラブライブ!サンシャイン!!」の派生作品「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」のスピンオフ。「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」はアニメ化が決定している。