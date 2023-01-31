武内直子「美少女戦士セーラームーン」を原作とするパフォーマンスショー「“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live」が、4月7日から9日にかけて台湾・台北市の國立國父紀念館で上演される。
ダンス、映像、特殊効果の表現を駆使し、パフォーマンスパートとライブパートで構成される「“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live」。2018年11月にフランスのパリで上演され、2019年3月にはアメリカ合衆国のワシントンとニューヨークで公演が行われた。アジアでは初となる台湾公演のチケットは、2月6日13時（現地時間12時）にudn Ticketsで一般発売される。
「“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live」
日程：2023年4月7日（金）～9日（日）
場所：台湾 台北市 國立國父紀念館
スタッフ
原作：武内直子（講談社刊）
構成・演出・振付：TAKAHIRO（上野隆博）
演出補：三浦香、元吉庸泰
脚本：児玉明子
音楽：ヒャダイン
(c)武内直子・PNP／“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live 製作委員会