ほぼ初対面で異業種の2人が、ふたりだけの空間で生放送に近い”レア焼き”なトークを楽しむトークバラエティ『初会はお肉で』。その初回となる今回は格闘家として活躍する魔裟斗とお笑い芸人のカンニング竹山のふたりが登場し、全5話で様々な話を展開していく。

第4話では、魔裟斗が考える最強や、カンニング竹山がテレビ番組『エンタの神様』出演の裏話について語った。次回は1月26日19時配信予定。

0:00 オープニング

0:44 前回の振り返り

1:01 企画説明

1:17 魔裟斗、竹山がちょっと苦手？

3:33 竹山の人生最悪の瞬間

5:18 魔裟斗が抱いていた竹山の印象

6:12 竹山が『エンタの神様』出演を断り続けた理由

7:57 キレ芸でテレビ番組に呼ばれるように

8:55 竹山、”テレビ”を学ぶ

9:34 今、キレられますか？

9:45 今の魔裟斗は家庭人

10:10 最強ってなんだか分かりますか？

11:22 魔裟斗が感じた”遺伝子のチカラ”

13:20 今、夢ってある？

17:36 次回予告

（オススメ動画）

🎬【新企画】魔裟斗×カンニング竹山、ほぼ初対面のふたりが語り合う！レア焼きトークバラエティ『初会はお肉で』今年の格闘界編

https://youtu.be/H_89Erqjo1g

🎬魔裟斗、格闘家人生に大きな影響を与えた運命的な出会いを明かす レア焼きトークバラエティ『初会はお肉で』出会いの運編

https://youtu.be/QcmhbTldVcw

🎬魔裟斗、選手時代は年収１億円超え！カンニング竹山の年収は？若手社会人へのアドバイスも レア焼きトークバラエティ『初会はお肉で』格闘界・お笑い界のリアルなお金の話編

https://youtu.be/51FwX52Vn5w

◆カンニング竹山

YouTube【TAKEFLIX】

https://youtube.com/@takeflixyoutube2389

カンニング竹山のオンライン限定番組「竹山報道局」

https://community.camp-fire.jp/projects/view/283454

◆魔裟斗

魔裟斗チャンネル

https://www.youtube.com/@masato.official

◆可憐なアイボリー

https://www.youtube.com/@user-zw1op4vu8j

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi

