キヅナツキ「ギヴン」が、3月30日発売のシェリプラス5月号(新書館)で完結する。

これは本日1月30日に発売されたシェリプラス3月号(新書館)の次号予告で発表されたもの。「ギヴン」は4人組ロックバンド・the seasonsのメンバーを中心に、彼らの恋愛や成長を描くBLだ。2013年より連載され、2019年にTVアニメ化、2020年に劇場アニメ化、2021年に実写ドラマ化された。また次号では重大発表もあると告知されている。

なお今号では、スカーレット・ベリ子「長浜To Be, or Not To Be」と、しえろによる「純愛ラブハウリング」の新連載2本が始動。コウキ。「君の名はアイドル」は最終回を迎えた。