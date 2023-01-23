草なぎ剛主演ドラマ『罠の戦争』(カンテレ・フジテレビ系 毎週月曜22:00～)の主題歌に起用された香取慎吾×SEVENTEENによるコラボ楽曲「BETTING」が配信チャートを席巻し、10冠を達成した。

「BETTING」は『罠の戦争』の第1話放送後、1月17日より配信リリースされ、Amazon Musicやレコチョクなどの各配信ダウンロードサイトで軒並み1位を獲得し、計10冠を達成した。さらにオリコンデイリーデジタルシングル(単曲)ランキング、Billboard JAPANダウンロード・ソング集計速報でも1位に輝いている。

『銭の戦争』『嘘の戦争』に続く戦争シリーズ第3弾となる今作ドラマ『罠の戦争』は、草なぎ剛が主演を務め、弱者による強き権力者への報復劇となっている。第1話放送終了後には、ハッシュタグ「#罠の戦争」がTwitter上で世界トレンド1位を獲得。ドラマも主題歌もどちらも大きな話題を呼んでいる。

香取は1月21日・22日の2日間、東京・有明アリーナでソロライブを開催。アンコールで「BETTING」を初披露し、観客を沸かせた。

【「BETTING」1位獲得一覧】

・レコチョク・総合 シングルデイリーランキング(1/17付)

・Amazon Music (DL) 曲の売れ筋ランキング (すべてのジャンル)(1/17付)

・Amazon Music (DL) 曲の売れ筋ランキング(J-Pop)(1/17付)

・Amazon Music (DL) 人気度ランキング(1/17付)

・Amazon Music (DL) 新着ランキング (すべてのジャンル)(1/17付)

・Amazon Music (DL) 新着ランキング (J-Pop)(1/17付)

・mu-mo シングル ランキング リアルタイム(1/17付)

・mu-mo ダウンロードリアルタイムランキング(1/17付)

・ドワンゴジェイピー：シングルデイリーランキング(1/17付)

・MLJアーティスト公式サウンド(1/17付)

・オリコンデイリーデジタルシングル(単曲)ランキング (1/17付)

・Billboard JAPANダウンロード・ソング集計速報(集計期間：2023年1月16日～1月18日)