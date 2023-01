NEXON Gamesが開発、Yostarが運営する、スマートフォン向け学園×青春×物語RPG『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』を原作とする、TVアニメ『ブルーアーカイブ The Animation』の制作が決定した。

ゲームの物語は、数千の学園が集まってできた学園都市「キヴォトス」で起こる様々な事件・事故を解決する連邦捜査局「シャーレ」の活躍を描くもので、プレイヤーは「シャーレ」の顧問教師として赴任することになり、「シャーレ」を通じて少女たちとの親密度を高めて信頼関係を築き、「キヴォトス」で起こる事件・事故を解決していく内容となっている。

TVアニメ制作決定にあわせて、ゲームではお馴染みのキャラクターである“アロナ”が登場するティザービジュアルも公開。『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』らしい青春、透明感が感じられる爽やかなビジュアルとなっている。

TVアニメ『ブルーアーカイブ The Animation』の詳細はアニメ公式サイトにて。

(C) NEXON Games Co., Ltd.