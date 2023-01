日本マクドナルドは、ハッピーセット「きかんしゃトーマス」とハッピーセット「すみっコぐらし」を1月13日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗除く)にて販売する。

ハッピーセット「きかんしゃトーマス」は、手で動かして、車両同士を連結する機関車ごっこの遊びが楽しめる全6種のおもちゃ。トーマスとなかまたちに加えて、新キャラクターの「カナ」が登場する。

トーマスたちの車体の中が透けて見えるデザインになっており、中の歯車やバネ、ピストンが動いたり、回ったりする仕組みを遊びながら見ることができる。

ハッピーセット「すみっコぐらし」は、しろくま、ねこ、とかげなど人気キャラクターたちの庭や家を作ってごっこ遊びができるおもちゃ全6種。第1弾はすみっコたちの“お庭”、第2弾は“お家”をテーマにしているとのこと。

第1弾はおもちゃを広げるとお庭やキャンプといったシーンが飛び出し、すみっコたちを好きな場所に差し込んだり、立てかけたりしてごっこ遊びが楽しめる。第2弾は、風呂や家の中でのシーンが描かれたおもちゃを組み立てて、他の家と繋げたり、重ねたりしても遊ぶことができる。また、付属のキャラクターたちは家、庭のどちらでもごっこ遊びが楽しめるとのこと。

また、おもちゃ本体に記載のQRコードをお手元のスマートフォンで読み込むと、オリジナルのすみっこぐらしのミニゲームで遊ぶことができる。さらに、ミニゲームを遊んでいただいたお客様全員に「農園つくるんです オリジナル壁紙」をプレゼントする。

1月14日・15日の2日間は、ハッピーセット「きかんしゃトーマス」を1セット購入につき「きかんしゃトーマス オールスターわくわくシール」を、ハッピーセット「すみっコぐらし」を1セット購入につき「すみっコぐらし おきがえシール」をプレゼントする。

(C)2023 Gullane (Thomas) Limited.

(C)2023 HIT Entertainment Limited.

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.