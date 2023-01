全日本CDショップ店員組合の企画による音楽アワード「第15回CDショップ大賞2023」の入賞作品が発表された。

入賞作品は2022年に発売された邦楽の新譜の中から、全国各地域のCDショップ店員による投票で決定されたもの。「何回でも聴きたい素晴らしい作品=#神アルバム(と呼べるようなスタンダードとなりうる作品)」は赤賞、「新人の素晴らしいアルバム。店頭から全国に向けて賞をきっかけにブレイクが期待される“本当にお客様にお勧めしたい”作品」は青賞に選出される。

今回はあいみょん「瞳へ落ちるよレコード」、Ado「ウタの歌 ONE PIECE FILM RED」、Ado「狂言」、宇多田ヒカル「BADモード」、ELLEGARDEN「The End of Yesterday」、小田和正「early summer 2022」、Original Love「MUSIC, DANCE & LOVE」、Creepy Nuts「アンサンブル・プレイ」、坂本慎太郎「物語のように」、SUPER BEAVER「東京」、にしな「1999」、藤井風「LOVE ALL SERVE ALL」、Mrs. GREEN APPLE「Unity」、山下達郎「SOFTLY」、優里「壱」の15作品が赤賞に、ego apartment「EGO APARTMENT」、Kroi「telegraph」、黒子首「ペンシルロケット」、Saucy Dog「サニーボトル」、Chilli Beans.「Chilli Beans.」、Deep Sea Diving Club「Let's Go! DSDC!」、羊文学「our hope」、BE:FIRST「BE:1」、マルシィ「Memory」、和ぬか「青二才」の10作品が青賞に選ばれた。

大賞作品、その他の受賞作品は3月上旬に発表される。なお今年の受賞発表会は3年ぶりの有観客開催を予定している。

「第15回CDショップ大賞2023」入賞作品

赤賞

・あいみょん「瞳へ落ちるよレコード」

・Ado「ウタの歌 ONE PIECE FILM RED」

・Ado「狂言」

・宇多田ヒカル「BADモード」

・ELLEGARDEN「The End of Yesterday」

・小田和正「early summer 2022」

・Original Love「MUSIC, DANCE & LOVE」

・Creepy Nuts「アンサンブル・プレイ」

・坂本慎太郎「物語のように」

・SUPER BEAVER「東京」

・にしな「1999」

・藤井風「LOVE ALL SERVE ALL」

・Mrs. GREEN APPLE「Unity」

・山下達郎「SOFTLY」

・優里「壱」

青賞

・ego apartment「EGO APARTMENT」

・Kroi「telegraph」

・黒子首「ペンシルロケット」

・Saucy Dog「サニーボトル」

・Chilli Beans.「Chilli Beans.」

・Deep Sea Diving Club「Let's Go! DSDC!」

・羊文学「our hope」

・BE:FIRST「BE:1」

・マルシィ「Memory」

・和ぬか「青二才」