8月16、17日に石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで行われる野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO」の第2弾出演アーティストが発表された。

日本初の本格的オールナイト野外ロックフェスとして1999年にスタートした「RISING SUN ROCK FESTIVAL」。第2弾発表では10年ぶりに出演する木村カエラに加えて、THA BLUE HERB、LiSA、そして初出演となるammo、ALI、泉谷しげる、KID FRESINO、w.o.d.、tonun、moon drop、離婚伝説、Laura day romanceら計19組がラインナップされた。各プレイガイドでは5月6日23:59まで、チケットの抽選先行予約を受付中。

RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO

2024年8月16日(金)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

2024年8月17日(土)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

a flood of circle / ammo / ALI / 泉谷しげる / indigo la End / 打首獄門同好会 / 折坂悠太(band) / KID FRESINO/ 奇妙礼太郎BAND / 木村カエラ/ 9mm Parabellum Bullet / クリープハイプ / KOTORI / ZION / SHE'S / SIX LOUNGE / 女王蜂 / ズーカラデル / スガシカオ with FUYU / スピッツ / sumika / w.o.d. / 東京スカパラダイスオーケストラ / tonun / 怒髪天 / never young beach / Vaundy / THE BACK HORN / ハルカミライ / BAND-MAID / 羊文学 / ヒトリエ / 平井 大 / 04 Limited Sazabys / フジファブリック / Furui Riho / THA BLUE HERB / HEY-SMITH / My Hair is Bad / moon drop / YONA YONA WEEKENDERS / Lucky Kilimanjaro / 離婚伝説 / LiSA / Laura day romance / ROTH BART BARON / and more