スターバックス コーヒー ジャパンは1月11日、ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」をリニューアルする。

「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」は、1,080万人(2022年12月31日現在)の会員が登録しているプログラム。

今回のリニューアルで、ステータスに関わらず、Green会員もGold会員も、30Stars・100Stars・150Stars・400Starsと、ためたスターに応じてe-Ticketと交換することができるようになる。

Web登録済みのスターバックス カードによる支払い54円あたりStarが1つたまり、さまざまな「スター リワード」に換えることができる。400Starsを集めると、ここでしか手に入らないオリジナルグッズや、店内価格1,936円(持ち帰り価格1,900円)までのコーヒー豆/ティー関連商品と交換が可能。

グッズは、リサイクルレザーを使った「リサイクルレザー IDカードホルダー」、季節を感じられる12枚のイラストが1冊になった「ポストカードブック」、スターバックス リワード5周年を記念した「ワッペンキーホルダー」の全3種類を用意した。

たまったStarによって気軽に交換ができるようにもなった。30Starsでは店内価格55円(持ち帰り価格54円)の有料カスタマイズを追加できる「ビバレッジのカスタマイズeTicket」、100Starsで店内価格305円(持ち帰り価格300円)までの好みのフード1点と交換できる「フードeTicket300」、150Starsで店内価格713円(持ち帰り価格700円)までのドリンクやフード、コーヒー豆・ティー関連商品などの好きなな1品を楽しめる「フードeTicket700」、「ドリンクeTicket700」、「コーヒー豆/ティーe-Ticket 700」いずれか1枚と交換できる。

スターバックス リワードのリニューアルを記念し、1月18日から発売予定の「アール グレイ ブーケ ティー ラテ」(Tall/持ち帰り510円、店内利用520円)を、販売日に先駆けて、会員限定で1月11日に先行販売する。先行販売期間は、1月11日~17日。

1月11日~2月7日まで、「Change One Plus One キャンペーン」を開催。ためたStarを、ビバレッジやフード、カスタマイズなどのスター リワード e-Ticketと交換するたびに、カスタマイズe-Ticketをプレゼントする。期間中にスター リワード交換をした人の中から抽選で5000名に250Starsをプレゼントする。