ミスタードーナツは1月11日～2月上旬、「misdo meets Toshi Yoroizuka ヨロイヅカ式ガトーショコラドーナツ」全4種を一部を除くミスタードーナツ全店で発売する。

「misdo meets Toshi Yoroizuka ヨロイヅカ式ガトーショコラドーナツ」

計算された「食感」の重なりを作り出すパティシエ、鎧塚シェフとの共同開発となる本シリーズは、さまざまなクリームやトッピングの"食感"をガトーショコラドーナツに丁寧に積み重ねて作ったのが特徴。

「トリオレ(フランス語で三重奏の意味)」の名前の通り、ドーナツ生地の「サクッ」「ホロッ」「しっとり」の3つの食感が楽しめる「トリオレショコラ」(253円)、トッピングのローストしたココナツロングが華やかな「ノワドココ」(253円)、ピスタチオホイップの鮮やかな色合いが楽しめる「ピスターシュ」(253円)、キャンデングアーモンドの食感がアクセントの「モンブラン」(253円)が用意される。

すべてテイクアウト時は248円となるほか、好きな4個を組み合わせ、オリジナル紙袋に入るテイクアウト専用「ヨロイヅカ式ショコラセット」(992円)もある。

外はサクッと、中はホロッとしっとりした口溶けの良さが楽しめる、ガトーショコラをイメージしたドーナツ生地を開発したという。