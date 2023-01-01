舞台『刀剣乱舞』七周年感謝祭 -夢語刀宴會-(ゆめがたりかたなのうたげ)の出演者が1日、明らかになった。

同作は『刀ステ』と呼ばれるシリーズの特別公演。名立たる刀剣が戦士の姿となった“刀剣男士”を率い、歴史を守るために戦う刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」を原案に舞台化し、圧倒的な人気を博している。

2016年5月の初演かふら7周年を迎えることを記念し、8月4日～6日、幕張メッセ 幕張イベントホールにて感謝祭が開催されることに。この度、出演キャストが明らかになり、総勢42振りが夢の共宴を果たす。

出演

三日月宗近役:鈴木拡樹

大典太光世役:磯野大

数珠丸恒次役:高本学

にっかり青江役:佐野真白

鯰尾藤四郎役 杉江大志

鯰尾藤四郎役:前嶋曜

骨喰藤四郎役:北川尚弥

骨喰藤四郎役:三津谷亮

前田藤四郎役:大崎捺希

博多藤四郎役:木津つばさ

五虎退役:設楽銀河

薬研藤四郎役:北村諒 ※出演は8月6日の公演のみ

太鼓鐘貞宗役:橋本祥平

亀甲貞宗役:松井勇歩

江雪左文字役:瀬戸祐介

宗三左文字役:佐々木喜英

小夜左文字役:納谷健

加州清光役:松田凌

歌仙兼定役:和田琢磨

和泉守兼定役:田淵累生

陸奥守吉行役:蒼木陣

山姥切国広役:荒牧慶彦

山伏国広役:横山真史

堀川国広役:小西詠斗

へし切長谷部役:和田雅成

不動行光役:椎名鯛造

獅子王役:伊崎龍次郎

小烏丸役:玉城裕規

同田貫正国役:武子直輝

鶴丸国永役:染谷俊之

太郎太刀役:小林涼

次郎太刀役:小坂涼太郎

日本号役:成松慶彦

篭手切江役:大見拓土

南泉一文字役:谷水力

山姥切長義役:梅津瑞樹

南海太郎朝尊役:三好大貴

肥前忠広役:櫻井圭登

古今伝授の太刀役:塚本凌生

地蔵行平役:星元裕月

大千鳥十文字槍役:近藤頌利

泛塵役:熊谷魁人