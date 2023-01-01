舞台『刀剣乱舞』七周年感謝祭 -夢語刀宴會-(ゆめがたりかたなのうたげ)の出演者が1日、明らかになった。
同作は『刀ステ』と呼ばれるシリーズの特別公演。名立たる刀剣が戦士の姿となった“刀剣男士”を率い、歴史を守るために戦う刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」を原案に舞台化し、圧倒的な人気を博している。
2016年5月の初演かふら7周年を迎えることを記念し、8月4日～6日、幕張メッセ 幕張イベントホールにて感謝祭が開催されることに。この度、出演キャストが明らかになり、総勢42振りが夢の共宴を果たす。
出演
三日月宗近役:鈴木拡樹
大典太光世役:磯野大
数珠丸恒次役:高本学
にっかり青江役:佐野真白
鯰尾藤四郎役 杉江大志
鯰尾藤四郎役:前嶋曜
骨喰藤四郎役:北川尚弥
骨喰藤四郎役:三津谷亮
前田藤四郎役:大崎捺希
博多藤四郎役:木津つばさ
五虎退役:設楽銀河
薬研藤四郎役:北村諒 ※出演は8月6日の公演のみ
太鼓鐘貞宗役:橋本祥平
亀甲貞宗役:松井勇歩
江雪左文字役:瀬戸祐介
宗三左文字役:佐々木喜英
小夜左文字役:納谷健
加州清光役:松田凌
歌仙兼定役:和田琢磨
和泉守兼定役:田淵累生
陸奥守吉行役:蒼木陣
山姥切国広役:荒牧慶彦
山伏国広役:横山真史
堀川国広役:小西詠斗
へし切長谷部役:和田雅成
不動行光役:椎名鯛造
獅子王役:伊崎龍次郎
小烏丸役:玉城裕規
同田貫正国役:武子直輝
鶴丸国永役:染谷俊之
太郎太刀役:小林涼
次郎太刀役:小坂涼太郎
日本号役:成松慶彦
篭手切江役:大見拓土
南泉一文字役:谷水力
山姥切長義役:梅津瑞樹
南海太郎朝尊役:三好大貴
肥前忠広役:櫻井圭登
古今伝授の太刀役:塚本凌生
地蔵行平役:星元裕月
大千鳥十文字槍役:近藤頌利
泛塵役:熊谷魁人