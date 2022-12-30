平成フラミンゴが6日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「YouTube Fanfest Japan 2022」に登場した。マイナビニュースではそんな二人に個別インタビューを実施。今年一年を振り返ってもらい、点数をつけてもらったほか、今年知った相方の新情報を聞いた。
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