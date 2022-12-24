車田正美原作による3DCGアニメ「聖闘士星矢：Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ」の本編映像と新たな場面カットが公開された。

2023年1月1日に全12話が各配信プラットフォームで一挙配信される「聖闘士星矢：Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ」。場面カットには強敵との戦いで小宇宙の真髄“セブンセンシズ”が覚醒し始め、あふれ出すオーラが形作るペガサスを背にした星矢の姿が収められた。

「聖闘士星矢：Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ」

配信情報

ABEMA、U-NEXT、Hulu、アニメタイムズ、dアニメストア、アニメ放題ほか：2023年1月1日（日）より全12話一挙配信

スタッフ

原作：車田正美

監督：芦野芳晴

脚本：ユージン・ソン

キャラデザイン：西位輝実

聖衣デザイン：岡崎能士

音楽：池頼広

CGディレクター：能沢諭

製作 / 制作 / CG制作：東映アニメーション

キャスト

ペガサス星矢：森田成一

ドラゴン紫龍：櫻井孝宏

キグナス氷河：三浦祥朗

アンドロメダ瞬：佐藤聡美

フェニックス一輝：小西克幸

城戸沙織：折笠富美子

(c) Masami Kurumada / Toei Animation