スターバックスは、Winterシーズン第1弾として、“We Are Starbucks Coffee Rabbits~living somewhere in coffee tree forests~”グッズを12月26日より販売する。

コーヒーの木が生い茂る森の奥深く。そこに、コーヒーチェリーが大好物の3匹のうさぎが住んでいる。いつか憧れのスターバックスでバリスタになることを夢見るスターバックスコーヒー・ラビットが、Winterシーズンのグッズに登場する。

「ステンレスロゴボトルラビット473ml」(4,400円)は、マットシルバーのボディーにゴールドのドットと3匹のコーヒー・ラビットたちのイラストがアクセント になったステンレスボトル。サイレンロゴはエンボスで表現した。

「マグホイップラビットリッド296ml」(3,100円)は、ラビット型のリッドが付属したマグ。リッドを付けると、ホイップラビットがマグに入って休んでいるかのような見た目になる。ボディは洗いやすいペーパーカップ型で、ボディにはドットのパターンが描かれている。が、よく見るとそれに紛れてラテラビットが遊んでいるなど、いろんな発見のあるマグ。

「ポーチモカラビット」(2,400円)は、耳が垂れたモカラビットが心地よさそうにお昼寝している表情を表現したポーチ。グリーンのリボンがチャームポイント。 耳の部分がポーチの開口部分になっていて、生地の内側にマグネットがつい ているので、簡単に開け閉めができる。もこもこした質感も特徴的な手触りとなっている。

「ニューイヤーマグうさぎ355ml」(2,300円)は、毎年、年末年始に定番で登場している干支マグ。今年は、干支のうさぎのデザインで登場する。うさぎの顔の部分が立体的になっているデザイン。