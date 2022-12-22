TVアニメ「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定」日本語吹替版の第1話あらすじ、場面カットが公開された。

榎本快晴による同名小説シリーズが原作の「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定」は、約5000年間ひっそりと生きてきた人畜無害な草食ドラゴンと、生贄少女・レーコの凸凹コメディ。第1話「私をお召し上がりください！邪竜様」では、レーコが魔王に怯える村を救うため生贄として差し出される場面や、ドラゴンを"最強の邪竜"だと信じ、魔王討伐への協力を懇願する様子が描かれる。「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定」は、1月6日にAT-X、TOKYO MX、1月10日にBSフジで放送開始。

TVアニメ「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定」

放送情報

AT-X：2023年1月6日（金）より毎週金曜日22:30～

TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:50～

BSフジ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:45～

配信情報

ABEMA：2022年12月30日（金）より毎週金曜日25:50～

dアニメストア：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:50～

その他配信サービス：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:50～

スタッフ

原作：榎本快晴（「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定～やだこの生贄、人の話を聞いてくれない～」角川スニーカー文庫刊）

キャラクター原案：しゅがお

監督：劉思文

シリーズ構成：劉思文、李家傑

キャラクター制作：丸子

製作：bilibili

アニメーション制作：LAN STUDIO 澜映画

版権協力：角川青羽（上海）文化創意有限公司

日本版制作：株式会社スターリーキューブ

キャスト

草食ドラゴン：大塚芳忠

レーコ：悠木碧

ライオット：南條愛乃

アリアンテ：宮世真理子

水の聖女：斉藤朱夏

