TVアニメ「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定」日本語吹替版の第1話あらすじ、場面カットが公開された。
榎本快晴による同名小説シリーズが原作の「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定」は、約5000年間ひっそりと生きてきた人畜無害な草食ドラゴンと、生贄少女・レーコの凸凹コメディ。第1話「私をお召し上がりください！邪竜様」では、レーコが魔王に怯える村を救うため生贄として差し出される場面や、ドラゴンを"最強の邪竜"だと信じ、魔王討伐への協力を懇願する様子が描かれる。「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定」は、1月6日にAT-X、TOKYO MX、1月10日にBSフジで放送開始。
TVアニメ「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定」
放送情報
AT-X：2023年1月6日（金）より毎週金曜日22:30～
TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:50～
BSフジ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:45～
配信情報
ABEMA：2022年12月30日（金）より毎週金曜日25:50～
dアニメストア：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:50～
その他配信サービス：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:50～
スタッフ
原作：榎本快晴（「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定～やだこの生贄、人の話を聞いてくれない～」角川スニーカー文庫刊）
キャラクター原案：しゅがお
監督：劉思文
シリーズ構成：劉思文、李家傑
キャラクター制作：丸子
製作：bilibili
アニメーション制作：LAN STUDIO 澜映画
版権協力：角川青羽（上海）文化創意有限公司
日本版制作：株式会社スターリーキューブ
キャスト
草食ドラゴン：大塚芳忠
レーコ：悠木碧
ライオット：南條愛乃
アリアンテ：宮世真理子
水の聖女：斉藤朱夏