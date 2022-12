モスバーガーを展開するモスフードサービスは2023年1月5日~2月上旬、「まぜるシェイク ヨーグルト風味 with わたがし<限定 シナモロール カップ>」(450円)を全国の「モスバーガー」店舗(一部店舗除く)で期間限定販売する。30万食限定。

「まぜるシェイク ヨーグルト風味 with わたがし<限定 シナモロール カップ>」(450円)

ピンク色のヨーグルト風ソースに「モスシェイク バニラ」を合わせ、"わたがし"をトッピング。ソースのピンク色はシナモロールのチャームポイントである「ほっぺ」をイメージし、さらにわたがしをトッピングすることで、シナモロールが生まれた場所である、遠いお空の「雲」を表現した。

また、限定カップにはイメージカラーである水色を使用し、商品全体に白・ピンク・水色を入れることでシナモロールを連想させる見た目に仕上げた。

さわやかなヨーグルト風ソースが「モスシェイク バニラ」の優しい甘さと合わさった、甘すぎずさっぱりとした味わいのドリンク。わたがしはシェイクにふれると簡単に溶けるので、好みでそのままでも、一緒にシェイクに混ぜても食べられる。

ツールデザインイメージ

日本で生まれたハンバーガーチェーンとして、日本各地の食材や特色を活かした商品づくりに取り組む同社。今回は、日本で誕生したサンリオの人気キャラクター「シナモロール」をイメージした商品を販売する。

シナモロールは、「2022 年サンリオキャラクター大賞」で1位に輝き3連覇するとなるなど、年齢や性別を問わず、世界中の多くのファンから親しまれている大人気キャラクター。2002年のデビューから今年で20周年を迎える。

© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L633058