ボーイズグループ・NCT、Stray Kidsらが出演した音楽授賞式「2021 SBS歌謡大祭典」が、dTVで配信開始した。

「SBS歌謡大典」は、今年1年輝いたK-POPアーティストが総出演する音楽授賞式。2021年12月に南洞体育館で開催された「2021 SBS歌謡大祭典」には、NCT、Stray Kids、aespa、ASTRO、TOMORROW X TOGETHERらが出演した。

出演アーティスト全員がマイクリレー形式でマライア・キャリーの「All I Want For Christmas is You」を歌って華やかに幕開け。

デビューしたばかりのIVE、同年日本デビューを果たしたENHYPENなどニューフェイスが、ハイクオリティなパフォーマンスを披露したほか、スペシャルなコラボステージも行われた。韓国のクリスマスソングメドレーとして、ATEEZがTURBOの「White Love」、Stray Kidsからチャンビン、ハン、スンミン、アイエン、フィリックスがオリジナルラップを交えてIU feat.チョンドゥン(MBLAQ)をパフォーマンス。ここでしか見ることのできないステージは必見だ。

また、最後にはBTSからメッセージも送られるなど盛りだくさんの3時間になっている。