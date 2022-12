現在放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』とユニバーサル・スタジオ・ジャパンとの初コラボレーションが決定。リアルなスパイ体験ができる謎解きラリー&ライブ・エンターテイメント・ショーとして『SPY×FAMILYシークレット・ミッション』が登場する。

日本が世界に誇るエンターテイメント・ブランドが集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2023』(開催期間:2023年2月17日(金)~2023年7月2日(日))にて登場する『SPY×FAMILY シークレット・ミッション』は、“ほんとうの”スパイ体験が楽しめる作品史上初の謎解きラリー&ライブ・エンターテイメント・ショー。ゲストは秘密組織である「WISE」の新人エージェントとして、オペレーション〈梟(ストリクス)〉に繋がる、フォージャー家との極秘ミッションに挑戦する。スパイさながらの創意工夫を存分に発揮し、パーク内に隠された暗号を解読。見事、暗号を解読することができた新人エージェントには、「ロイド」からの特別な最重要ミッションである、ライブ・エンターテイメント・ショーへの参加が認められる。この最重要ミッションには、冷静かつスマートな「ロイド」、好奇心旺盛で愛くるしい「アーニャ」、そしてダイナミックで人間離れしたアクションシーンを見せる「ヨル」が目の前に現れることで、作品の世界への没入体験に大興奮。パーク内に隠されたミッションに挑むリアルなスパイ体験と、作品の世界に誘うハイクオリティのライブエンターテイメント・ショーによる、ここだけの「SPY×FAMILY」の世界を楽しむことができる。

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment Universal Studios Japan TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C)遠藤達哉/集英社・ SPY×FAMILY製作委員会